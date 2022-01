Wymyśliłem, że to książka napisana przeze mnie pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Po przejściu na emeryturę Rick Dalton przenosi się na Hawaje. W 1998 roku przyjeżdżam tam i ja, by wziąć udział w tamtejszym festiwalu filmowym. Siedzimy sobie z Rogerem Ebertem i oglądamy filmy. I kiedy ktoś mnie pyta, czy na Hawajach jest ktoś, z kim chciałbym pogadać, okazuje się, że mieszka tam właśnie Dalton. Pytam, co u niego słychać i dowiaduję się, że jest tu od 1988 roku na emeryturze razem ze swoją żoną Francescą. Umawiamy się więc na lunch. Pojawia się w hotelu, w którym mieszkam. O 20 kilo grubszy, ale to on. Jest naprawdę fajnym kolesiem, który pojawia się też na pokazach moich filmów. Spędzamy miło czas, a rok później urządzam retrospektywę jego filmów. Bardzo mu się podoba, a ja zaczynam pisać książkę zatytułowaną "Człowiek, który mógł być McQueenem: Filmy Ricka Daltona". Poprzedza ją wywiad rzeka z Daltonem. To wszystko zostało opisane i istnieje

zapewnia Tarantino.