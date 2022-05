W filmie "Na chwilę, na zawsze" popularny aktor i muzyk, którego płyty królują na listach sprzedaży, a teledyski na YouTube zebrały już ponad 200 mln odtworzeń, wciela się w byłego rockmana, który po skończonej karierze pomaga młodym ludziom na zakręcie życia. Co stanie się, gdy los zwiąże go z przebojową wokalistką, znaną z wielkiego talentu, ale też buntowniczego stylu życia? Czy dwie, tak bardzo różne osoby, może połączyć coś więcej niż muzyka? Odpowiedź na te pytania przynosi nowy film Piotra Trzaskalskiego, reżysera cenionych obrazów "Mój rower", "Edi" oraz serialu "Stulecie winnych".

"Na chwilę, na zawsze": Martyna Byczkowska aktorskim odkryciem

"Wzruszająca do łez historia oraz doskonała ścieżka dźwiękowa zawierająca autorskie piosenki Pawła Domagały oraz covery światowych przebojów - to odpowiedź na potrzeby polskiego widza, który szuka w kinie prawdziwych emocji" - mówią twórcy filmu.

"Kreacja aktorska młodej Martyny Byczkowskiej wnosi nową jakość, a jej postać - filmowa piosenkarka Pola zostanie na długo zapamiętana dzięki charyzmie aktorki i oryginalnym kostiumom autorstwa Zofii Komasy" - dodaje dystrybutor obrazu.

Film "Na chwilę, na zawsze" to przełom dla Pawła Domagały , który po raz pierwszy w karierze występuje w podwójnej roli: aktora i scenarzysty. Jest pomysłodawcą fabuły i współscenarzystą razem z Mirellą Zaradkiewicz i Magdaleną Wiśniewolską. Głównej parze aktorskiej na ekranie towarzyszą, m.in. Ireneusz Czop, Olaf Lubaszenko oraz Tomasz Włosok i Kinga Preis.

"Na chwilę, na zawsze": Osobista rola Pawła Domagały

Pola (Martyna Byczkowska) jest u szczytu popularności - w wieku zaledwie 22 lat wypełnia sale na swoich koncertach i odnosi ogromne sukcesy w branży muzycznej. Pewnego dnia, po jednym ze swoich występów, dziewczyna pod wpływem alkoholu doprowadza do wypadku samochodowego. Aby wyciszyć sprawę, ojciec (Ireneusz Czop), a zarazem menadżer gwiazdy umieszcza ją w ośrodku terapii i leczenia uzależnień, gdzie piosenkarka zostaje zmuszona do pracy społecznej. Wkrótce poznaje tam Borysa (Paweł Domagała) - charyzmatycznego instruktora, słynącego z niekonwencjonalnych metod pracy. On również był kiedyś popularnym muzykiem, ale wpadł w pułapki wczesnej sławy. Mimo początkowej nieufności, para zbliża się do siebie dzięki wspólnej muzycznej pasji. Niestety na drodze rodzącego się uczucia stają skrywane tajemnice z przeszłości Borysa i wisząca na włosku kariera Poli. Czy dla dwójki osób, które tak wiele dzieli, jest szansa na szczęście i prawdziwą miłość?

"To film, w którym główną rolę grają uczucia. Jest pełen muzyki i wzruszających scen, ale przede wszystkim niesie ważne dla mnie osobiście przesłanie - nigdy nie jest za późno na odkupienie win" - mówi Paweł Domagała.

