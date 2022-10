Kaśka i Krzysiek - młode, atrakcyjne małżeństwo z uroczym synkiem i mieszkaniem w malowniczej okolicy. Wydaje się, że powinni być szczęśliwi, a jednak są na skraju rozwodu. Każdy dzień spędzają tak samo - na kłótniach. Aż do poranka, od którego muszą współpracować jak jeszcze nigdy dotąd. A wszystko przez... zamianę ciał. Od teraz Krzysiek jest Kaśką, a Kaśka Krzyśkiem. Każde z nich musi przejąć obowiązki tego drugiego i stawić czoła problemom, o których istnieniu wcześniej nie miało pojęcia... Czy to sprawi, że inaczej spojrzą na siebie nawzajem i nauczą się empatii? Zamiana ciał jest tylko wytrychem, z którego korzystają twórcy filmu, żeby móc powiedzieć kilka niebanalnych słów o współczesności.

"'Na twoim miejscu to fantazja o tym, żeby wyjść ze swego ciała. Móc spojrzeć na siebie i swoje życie z boku. To film empatyczny. Chcieliśmy o relacji bohaterów opowiedzieć w sposób dowcipny i wesoły, ale ważne było dla mnie zawarcie również elementów bolesnych, trudnych do przepracowania i dających do myślenia. Praca nad tymi różnymi tonami, ciągłe wyważanie proporcji między śmiechem, a łzą - to był proces niezwykle ciekawy i inspirujący - mówi reżyser filmu Antonio Galdámez, dla którego jest to pełnometrażowy debiut fabularny.

W role Kaśki i Krzyśka wcielili się Paulina Gałązka oraz Miron Jagniewski. Na ekranie partnerują im m.in. Maria Pakulnis , Magdalena Lamparska , Jan Frycz , Michał Czernecki i Delfina Wilkońska. Za scenariusz filmu odpowiadają Łukasz Światowiec i Anna Bielak.

Producentem filmu jest TVN Warner Bros. Discovery. Za dystrybucję odpowiada Next Film.

