Paul Sorvino, ojciec laureatki Oscara Miry Sorvino ("Jej wysokość Afrodyta"), zmarł w poniedziałek z naturalnych powodów - poinformowała żona gwiazdora, Dee Dee. "Nasze serca są złamane, nie będzie już nigdy drugiego Paula Sorvino. Był miłością mojego życia i jednym z największych wykonawców, jacy zaszczycali [swoja obecnością] ekran i scenę" - napisała żona aktora.

Paul Sorvino: Najlepsze role

W trakcie trwającej półwieku kariery Sorvino stworzył wiele zapadających w pamięć kreacji. Mogliśmy go oglądać w "Graczu" Karela Reisza (jako bukmachera głównego bohatera, granego przez Jamesa Caana), ojca postaci Claire Danes w "Romeo i Julii" Baza Luhrmanna, Henry'ego Kissingera w "Nixonie" Olivera Stone'a czy narkomana w dramacie "Cooler".

Zagrał także założyciela Amerykańskiej Partii Komunistycznej w "Czerwonych" Warrena Beatty'ego; pojawił się też w kolejnych obrazach reżysera: "Dicku Tracym", Senatorze Bulworcie" i "Zasady nie obowiązują".

Telewizyjna widownia pamięta go z roli detektywa Phila Cerretty, partnera granego przez Chrisa Notha Mike'a Logana, w jednym z sezonów serialu "Prawo i porządek".

Paul Sorvino był także szanowanym tenorem, który spełnił swoje muzyczne marzenie, występując w 2006 roku w Lincoln Center z orkiestrą Metropolitan Opera.

W 1973 roku Sorvino otrzymał nominację do nagrody Tony za rolę Phila Romano - jednego z byłych zawodników szkolnej drużyny koszykarskiej, który po latach wraca, by spotkać się ze swoim trenerem - w broadwayowskiej inscenizacji nagrodzonej Pulitzerem sztuki Jasona Millera "That Championship Season". Rolę tę powtórzył w filmowej wersji z 1982 roku, natomiast w telewizyjnym filmie dla stacji Showtime zagrał już rolę trenera - był to tez jego reżyserski debiut.

"Chłopcy z ferajny": Najlepsza rola w karierze

Najbardziej pamiętną ekranową kreacją Sorvino pozostaje jednak rola gangstera Pauliego Cicero w filmie Marina Scorsesego "Chłopcy z ferajny" . Jego bohater słynie z miłości do jedzenia, czego wyrazem jest słynna scena krojenia czosnku żyletką w więzieniu.

"Nakręciłem wiele komedii i dramatów, nigdy wcześniej nie grałem jednak twardziela. A ta rola wymagała pewnego rodzaju zabójczej grozy, co wydawało mi się poza moim zasięgiem. Zadzwoniłem do agenta trzy dni przed rozpoczęciem zdjęć i powiedziałem: 'Wykręć mnie z tego. Zrujnuję film tego wspaniałego faceta i przy okazji pogrążę samego siebie'. By jednak na tyle mądry, że powiedział: "Zadzwoń jutro i jeśli to będzie konieczne, wykręcę cię z tego'" - wspominał Sorvino w 2015 roku w rozmowie z "New York Timesem".

Aktor dodał, że gdy chwilę później stanął przed lustrem, by zawiązać krawat, przestraszył się swojego widoku. "Zobaczyłem [w sobie] coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem, coś w moich oczach, co mnie przestraszyło. Śmiertelnie bezduszne spojrzenie, które mnie przeraziło. Spojrzałem w niebiosa i powiedziałem: "Mam to'" - wyjawił aktor.

"Wiele osób myśli, że jestem gangsterem albo mafiosem, głównie przez rolę w 'Chłopcach z ferajny'. To chyba cena, jaką trzeba zapłacić za wiarygodną rolę" - zakończył Sorvino.

