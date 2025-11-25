Otwarcie mówi, że ślub był błędem. Płakała, a potem się rozwiodła

Zanim urodzona w 1970 roku Izabela Kuna trafiła na nasze ekrany, minęło sporo czasu, a ona sama w międzyczasie procowała w Norwegii w ekipie remontowej, była sprzączką i opiekunką dla dzieci. Co ciekawe, pracowała także przez jakiś czas jako prezenterka pogody w Polsacie i dopiero z czasem jej kariera teatralna i kinowa zaczęła się rozwijać.

Na rozgłos musiała trochę poczekać - stąd też wyjazd za granicę, ale dzięki temu zdecydowanie wytrenowała swoją cierpliwość i pokorę. W końcu sukces nadszedł - role w takich filmach jak "Lejdis" (200 8) czy "Idealny facet dla mojej dziewczyny" przyniosły jej popularność, a teatralna rola z 2004 roku w "Łucji i jej dzieciach" zaowocowała prestiżową nagrodą Grand Prix na Festiwalu "Dwa Teatry".

Ostatnie lata dla aktorki upłynęły dla aktorki pod znakiem "Teściów" - serii filmów, który z przymrużeniem oka przygląda się relacjom rodzinnym, a obok niej występuje m.in. Marcin Dorociński, Maja Ostaszewska i Adam Woronowicz.

W 2023 roku wystąpiła aż w ośmiu produkcjach, a serial "Morderczynie" okazała się niespodziewanym hitem Netfliksa.

Jak sama podkreśla - aktorka nie traci terminu przydatności w jakimś wieku. Po prostu jej rola przeobraża się, ale nigdy nie znika.

"Te historie o kobietach dojrzalszych są coraz bardziej atrakcyjne. Pokazują, że kobieta nie umiera po pięćdziesiątce, ale nadal jest wspaniałą osobą, jaką była w wieku dwudziestu lat. O tym należy opowiadać. Nie z powodu poprawności politycznej, ale dlatego, że tak wygląda życie i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że trendy na świecie szybciej do nas przychodzą i u nas też się dzieje. Nie ma już ról wyłącznie dla bardzo młodych dziewczyn, ale też dla takich starszych pań jak ja. Z czego się oczywiście bardzo cieszę" - mówiła w rozmowie z Interią w 2022 roku.

Do sporych sukcesów aktorki na pewno można zaliczyć stworzenie powieści, która stała się podstawą serialu "Klara" , w którym Izabela Kuna zagrała główną rolę. Tytułowa Klara to dziewczyna, jakich wiele mijamy każdego dnia na ulicy, w sklepie czy na siłowni. Czterdzieste urodziny ma już za sobą. Podobnie jak małżeństwo i pewność, że po "i żyli długo, i szczęśliwie" jest ciąg dalszy, niekoniecznie z happy endem.

Od kilkunastu lat jej serce bije i wariuje dla Aleksa (Adam Woronowicz) - niezbyt urodziwego prawnika, który ma jedną wadę - żonę! Serce jednak nie sługa. Na szczęście są jeszcze wspomagacze... I ten największy skarb - przyjaciele! Prawdziwi, sztuk dwie - Wronka (Katarzyna Warnke) i Wojtek (Piotr Adamczyk). Idealna ekipa do umierania i odradzania się na nowo!

Otwarcie mówi, że jest świadoma swojej wartości.

"Jestem dobrą aktorką, nawet bardzo. I jak mam dobry materiał i dobrego reżysera, to potrafię to zagrać" - stwierdziła w rozmowie z Kubą Wojewódzkim.

Szczęścia dał jej drugi związek

Odtwórczyni roli Joanny Gawełek w serialu "Prosta sprawa" doskonale pamięta, że w młodości marzyła tylko o jednym - być kochaną. Miała jednak pewien problem:

"Dopóki chłopak mi się podobał, to był luz. Ale jak zauważyłam, że podobam się jemu, to natychmiast traciłam zainteresowanie nim" - opowiadała dziennikarce "Twojego Stylu".

Izabela w końcu spotkała mężczyznę, który - tak się jej wtedy wydawało - zasługiwał na jej miłość. Aktor Dariusz Kurzelewski zawrócił jej w głowie tak mocno, że zdecydowała się wyjść za niego.

To było wyjątkowo trudne doświadczenie - na swoim pierwszym ślubie płakała nie ze wzruszenia, lecz z poczucia, że ten związek nie ma przyszłości. Jak sama wspomina, już wtedy intuicyjnie czuła, że to nie była jej droga.

"Kiedy jako młoda dziewczyna brałam ślub, to w kościele próbowałam sobie wyobrazić, jak się zestarzeję z człowiekiem, którego właśnie poślubiałam. Wysilałam się i za nic nie widziałam nas razem. Aż się popłakałam" - mówiła w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów".

Małżeństwo Izabeli i Dariusza przetrwało zaledwie parę lat.

"Nie powinnam wychodzić za mąż, ale stało się" - powiedziała po latach "Twojemu Stylowi", dodając, że na szczęście po byłym mężu została jej cudowna "pamiątka" w postaci córki Nadii.

Po jakimś czasie aktorka związała z Markiem Modzelewskim - reżyserem, z którym doczekała się narodzin syna Stanisława. Obecnie określają się jak "rzymskie małżeństwo", a szczęścia nie doszukują się w akcie ślubu, a całkowicie innych sferach życia.

Dziś z sentymentem wraca także do czasów, gdy była szaleńczo zakochana w Bartłomieju Topie , który w młodzieńczych latach kompletnie zwracał na nią uwagi, a ona sama stała się z tego powodu pośmiewiskiem w szkole. Obecnie żartuje, że było to "fatalne zauroczenie", po którym została przyjaźń. Uwielbia pracować z Bartkiem, uważa go za wspaniałego aktora. Zagrali razem m.in. w "Zjeździe absolwentów" będącym jedną z części cyklu "Planeta singli. Osiem historii" oraz w spektaklu "Ludzie inteligentni", z którym zjechali niemal całą Polskę.