Kolejne głośne nazwisko w obsadzie nowej "Lalki". Tylu gwiazd nie miał żaden polski film

"Lalka" znów na ekranie

"Lalkę" ekranizowano dotąd dwa razy. Pierwszej próby przeniesienia powieści na ekran podjął się Wojciech Has. W 1968 roku nakręcił on film z Beatą Tyszkiewicz i Mariuszem Dmochowskim w rolach głównych. Z kolei w 1977 roku Ryszard Ber zrealizował serial, w którym wystąpili Małgorzata Braunek i Jerzy Kamas.

Teraz powstają dwie kolejne adaptacje powieści Bolesława Prusa. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego oraz serial Netfliksa, za który odpowiada Paweł Maślona.

Zachwycająca obsada filmowej "Lalki"

"Książka Prusa powstała jako powieść popularna, dla ludzi, a jednak przetrwała próbę czasu i od ponad 135 lat porywa zarówno szerokiego odbiorcę jak literaturoznawców i powieściopisarzy. I taki też marzy mi się film - atrakcyjny, dla ludzi, porywający, chwytający za serce. Film, do którego chce się wracać" - zapewnił Kawalski, który w 2022 roku zachwycił publiczność obrazem "Niebezpieczni Dżentelmeni", niecodzienną komedią kryminalną z gwiazdorską obsadą.

W jego produkcji w Stanisława Wokulskiego i Izabelę Łęcką wcielą się Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska.

Wiemy ponadto, że Ignacego Rzeckiego zagra Marek Kondrat, który specjalnie z tego powodu wraca po latach z aktorskiej emerytury.

W filmie pojawią się również: Krystyna Janda (hrabina Joanna Karolowa, siostra Łęckiego), Andrzej Seweryn (Tomasz Łęcki), Agata Kulesza (Pani Meliton), Maja Komorowska (Prezesowa Zasławska), Cezary Żak (Baron Dalski), Maria Dębska (Kazimiera Wąsowska), Karolina Gruszka (Florentyna), Mateusz Damięcki (Kazimierz Starski).

Filip Pławiak jako Julian Ochocki

Do tej wspaniałej ekipy dołączył właśnie jeden z najbardziej utalentowanych polskich aktorów młodego pokolenia Filip Pławiak. Wcieli się w idealistę Juliana Ochockiego.

"To kuzyn Izabeli Łęckiej, człowiek nauki i postępu, zafascynowany technologią i wiarą w przyszłość. W świecie pełnym pozorów i blichtru Ochocki jest kimś, kto naprawdę chce 'przypiąć ludzkości skrzydła'" - napisano w mediach społecznościowych filmu "Lalka".

"To co łączy mnie z Ochockim, to chęć odkrywania i tworzenia. Choć w nieco innych przestrzeniach, to z tą samą pasją" - zapewnił aktor.