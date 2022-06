Dawid Ogrodnik: Metamorfozy do filmów biograficznych

Dawid Ogrodnik to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Artysta w ostatnim czasie poświęcał się pracy nad filmem biograficznym opisującym historię życia ks. Jana Kaczkowskiego pt. " Johnny ".

Ogrodnik wcielił się w tytułową postać przechodząc zmianę wyglądu o 180 stopni: zgolił głowę i włożył sutannę.

Zdjęcie Dawid Ogrodnik / Jacek Poremba / materiały prasowe

Wcześniej Dawid Ogrodnik zmienił wygląd wcielając się w Tomasza Beksińskiego - kultowego dziennikarza muzycznego i tłumacza w filmie " Ostatnia rodzina ". Była to jedna z najbardziej zdumiewających zmian w polskim kinie ostatnich lat.

Zdjęcie Dawid Ogrodnik jako Tomasz Beksiński w filmie "Ostatnia rodzina" / Hubert Komerski / materiały dystrybutora

Mateusz Damięcki: Przypakował do roli Goldena

Ciało Mateusza Damięckiego w " Furiozie " gęsto pokrywają czarne tatuaże i liczne, grube blizny, natomiast jego głowa jest ogolona. Aktor został ucharakteryzowany na niebezpiecznego gangstera o pseudonimie Golden. Damięcki "skórze bandziora" wygląda niezwykle wiarygodnie.

Zdjęcie Mateusz Damięcki jako Golden w filmie "Furioza" / materiały prasowe

Mateusz Damięcki aby osiągnąć wysportowaną sylwetkę, spędzał wiele godzin na siłowni pod okiem trenera i pilnował jadłospisu.

"Pięć miesięcy codziennych treningów. Pół miliona na skakance. Dieta 1500 kalorii dziennie plus shake białkowy na mleku" - mówił w rozmowie z Pudelkiem.

Weronika Książkiewicz: Ścięła i przefarbowała włosy

Kolejną spektakularną metamorfozę do filmu "Furioza" przeszła Weronika Książkiewicz do roli Dzikiej. Przez wiele miesięcy regularnie trenowała siłowo, do tego opanowała podstawy sztuk walki i zapoznała się z podstawowymi zagadnieniami choreografii ruchu. Dlatego, by porządnie wejść w swoją postać, jeszcze przed zdjęciami zaczęła inaczej mówić i się poruszać.

Zdjęcie Weronika Książkiewicz w filmie "Furioza" / Kino Świat / materiały prasowe

W końcu obcięła włosy na krótko i wydobyła z siebie mnóstwo mocy i stanowczości - wszystko po to, by zniknęła delikatna blondynka z " Planety Singli ", a pojawiła się zdecydowana strażniczka prawa.

Jak podkreśla aktorka, mało która rola wymagała od niej tyle zaangażowania. "Przeszłam długą drogę, by stworzyć Dziką. (...) Rzadko kiedy tyle czasu poświęca się na przygotowania, próby z aktorami i reżyserem, pracę nad dialogami" - wyjaśnia.

Michał Koterski: Przytył prawie 20 kg!

Misiek Koterski do roli Edwarda Gierka przytył prawie 20 kg (ważył 104 kg). Jako tytułowy " Gierek " pokazał nieznane dotąd oblicze. Ta metamorfoza sprawiła, że bardzo upodobnił się do I sekretarza PZPR. Koterski zaraz po zakończeniu zdjęć rozpoczął intensywne treningi, by jak najszybciej wrócić do formy.

Zdjęcie "Gierek" / Karolina Grabowska / materiały prasowe

Antoni Pawlicki: Zgolił włosy by zagrać Generała Roztockiego

Do filmu "Gierek" metamorfozę przeszedł także Antoni Pawlicki , by przeistoczyć się w Generała Roztockiego. Ta przemiana nie jest jedynie dziełem charakteryzatorów. Aktor zdobył się na bardzo odważny ruch – zgolił głowę nad czołem, by łysina jego bohatera wygląda jak najbardziej naturalnie. Po zakończeniu zdjęć musiał przez trzy miesiące nosić tupet, by zatuszować braki we włosach.

Zdjęcie Antoni Pawlicki w filmie "Gierek" / Karolina Grabowska / materiały prasowe

Tak się złożyło, że Pawlicki akurat nie grał w innym filmie w tym czasie. "Stwierdziłem, że, no cóż, ten zawód jest dla mnie wielką pasją i jeśli mogę uzyskać taki piorunujący efekt w wyglądzie, to ogolę się. Niemniej, nawet jeśli miałem wygoloną głowę, to i tak charakteryzatorzy musieli jeszcze to dopracować, żeby nie było widać mieszków włosowych" - wspomina.

Christian Bale: Mistrz nad mistrzami

Christian Bale jest absolutnym mistrzem transformacji. Metamorfozy, które przechodził na potrzeby ról filmowych, stały się jego wizytówką. Niejednokrotnie Bale ryzykował własne zdrowie. W trakcie swojej kariery aktor znacznie przytył, zrzucił wiele kilogramów, a nawet wykonywał ciężkie ćwiczenia, żeby jego szyja stała się odpowiednio gruba...

Przygotowując się do roli Trevora Reznika w filmie " Mechanik ", Christian Bale schudł 30 kilogramów w cztery miesiące. To oznaczało, że gdy pojawił się na planie zdjęciowym, ważył niespełna 55 kilogramów!

Zdjęcie Christian Bale w filmie "Mechanik" / Paramount Classics/Courtesy Everett Collection / East News

By osiągnąć tak imponujący rezultat, aktor prawie całkowicie przestał jeść. Podobno aktor podczas drastycznej diety spożywał jedynie jedno jabłko dziennie. Poza tym pił wodę i pozwalał sobie na kawę. Christian Bale miał też palić papierosy i pić whisky, wierząc, że dzięki temu szybciej zgubi kilogramy.

Christian Bale zaskoczył też metamorfozą, którą przeszedł, chcąc zagrać Irvinga Rosenfelda w filmie " American Hustle ". Jego bohater miał być otyły i... łysy. W związku z tym aktor przytył ponad dwadzieścia kilogramów i ogolił sobie głowę!

Zdjęcie Christian Bale w filmie "American Hustle" / 0070056/Reporter / East News

Christian Bale poddał się podobnej transformacji, przygotowując się do wystąpienia w roli Dicka Cheney’a w filmie " Vice ". Dodatkowo aktor wybielił sobie wtedy brwi i regularnie wykonywał wymagające ćwiczenia, aby jego szyja stałą się grubsza!

Zdjęcie Christian Bale jako Dick Cheney w filmie "Vice" / materiały prasowe

Charlize Theron: Oszpeciła się dla roli

Przełomową dla Charlize Theron rolą okazał się występ w obsypanym nagrodami, opartym na faktach, dramacie " Monster ", w którym gwiazda wcieliła się w postać prostytutki i seryjnej morderczyni, Aileen Wuornos. Na potrzeby udziału w filmie Theron pozwoliła twórcom się oszpecić, z seksownej piękności przeistaczając się w zmęczoną życiem, zaniedbaną kobietę z nadwagą, której wygląd odzwierciedlał doznane w życiu krzywdy i upokorzenia.

Zdjęcie Charlize Theron w nagrodzonej Oscarem roli w filmie "Monster" / Everett Collection / Everett Collection/EAST NEWS / East News

Wysiłki charakteryzatorów i samej Theron, która na ekranie dała błyskotliwy występ, opłaciły się - w 2003 roku otrzymała nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.



