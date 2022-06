Christopher McQuarrie i nowe części "Mission: Impossible"

Christopher McQuarrie jest autorem już dwóch części serii "Mission: Impossible" - filmów "Mission: Impossible. Rogue Nation" (2015) i "Mission: Impossible - Fallout" (2018).

Teraz - jako reżyser i scenarzysta - pracuje nad kolejną częścią, która została podzielona na dwa filmy: "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" i "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part Two". Produkcje mają mieć premiery odpowiednio w 2023 i 2024 roku.



Marcin Dorociński w nowej części "Mission: Impossible"?

Na koncie Christophera McQuarrie na Twitterze pojawiło się (w tle) zdjęcie Marcina Dorocińskiego . Co to oznacza? To nie może być przypadek. Czyżby polski aktor miał dołączyć do obsady słynnej serii?

Na razie nic nie wiadomo w tej sprawie. Brak komunikatu ze strony producentów kolejna odsłona przygód agenta Ethana Hunta. Marcin Dorociński również nie odniósł się do sprawy.

Niewiele wiadomo o fabule nowej części "Mission: Impossible". W rolach głównych w filmie "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" wystąpią: Tom Cruise , Rebecca Ferguson , Ving Rhames , Hayley Atwell , Simon Pegg i Angela Bassett .



Marin Dorociński wystąpił już w wielu zagranicznych produkcjach. Jego najsłynniejsza kreacja w międzynarodowej produkcji pochodzi z głośnego serialu Netfliksa, "Gambit królowej".

