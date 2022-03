Will Smith znalazł się z gronie laureatów tegorocznego rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Gwiazdor "Facetów w czerni" za rolę ojca słynnych tenisistek Venus i Sereny Williams w dramacie biograficznym "King Richard: Zwycięska rodzina" , otrzymał pierwszego w karierze Oscara. Jednak najszerzej komentowanym momentów gali nie jest wszelako triumf Smitha, lecz incydent z jego udziałem, do jakiego doszło kilkadziesiąt minut wcześniej.

Oscary 2022: Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka

Wszystko zaczęło się od niewybrednego żartu, o jaki pokusił się Chris Rock. Zanim zaprezentował on zwycięzcę w kategorii "Najlepszy dokument", zasugerował, że żona Smitha, Jada Pinkett Smith, powinna wystąpić w kontynuacji filmu "G. I. Jane" z 1997 roku, w którym główną rolę zagrała Demi Moore. Aktorka na potrzeby produkcji ogoliła wówczas głowę. "Jada, kocham cię. Nie mogę się doczekać chwili, gdy zobaczę cię w drugiej części 'G. I. Jane'" - powiedział ze śmiechem Rock. Nawiązał w ten sposób do fryzury aktorki, która ma włosy ostrzyżone na zero. Nie jest to jednak efekt jej fantazji. Jada Pinkett Smith choruje na alopecję, czyli łysienie plackowate i dlatego zgoliła głowę. Biorąc to pod uwagę, dowcip Rocka mógł wydać się nieco brutalny.

Z całą pewnością nie spodobał się on mężowi Pinkett Smith, który nagle wszedł na scenę i wymierzył Rockowi siarczysty policzek . Gdy prezenter usiłował rozładować napięcie żartując, że Smith właśnie spuścił mu łomot, aktor odpowiedział mu krzycząc z widowni: "Nie wycieraj sobie pieprzonej gęby moją żoną". "Już nie będę. Wow, to zdecydowanie najwspanialsza noc w historii telewizji" - odparł Rock. W reakcji na ten incydent amerykańska telewizja przerwała na chwilę transmisję.

Oscary 2022: Źródło incydentu

Okazuje się, że impulsywna reakcja Smitha spowodowana było urazą, którą chowa od dłuższego czasu. Jak ujawniła w rozmowie z "People" osoba z bliskiego otoczenia gwiazdora, wciąż ma on za złe Rockowi, że ten zakpił z jego żony podczas oscarowej gali w 2016 roku, której był gospodarzem. Jada Pinkett Smith postanowiła wówczas zbojkotować ceremonię z powodu powszechnie krytykowanego braku różnorodności. "Jada bojkotująca Oscary przypomina mnie bojkotującego majtki Rihanny. Cóż, nie zostałem tam zaproszony" - zażartował wówczas Rock w otwierającym ceremonię monologu. "Will wciąż był z tego powodu wściekły. Tym razem po prostu miarka się przebrała" - wyjaśnił znajomy Smitha.

Jeden z uczestników ceremonii przyznał w rozmowie z "People", że zachowanie Smitha wywołało duże poruszenie. "Chris wyglądał na oszołomionego. Ludzie zaczęli wstawać z miejsc. Słychać było szepty: 'Czy to się dzieje naprawdę?'" - powiedział. Sam Smith niedługo później stanął ponownie na scenie, by odebrać Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Wtedy przeprosił Akademię i pozostałych nominowanych. Nie przeprosił on jednak Rocka. "Wiem, że robiąc to, co robimy w tej branży, musimy być gotowi na wymierzoną w nas przemoc, musimy być gotowi na to, że ludzie będą gadać o nas bzdury. Pracując w tym biznesie musimy zaakceptować to, że inni nie będą okazywać nam szacunku. Mamy się uśmiechać i udawać, że wszystko jest w porządku" - mówił ze sceny aktor. Sam jednak nie zdołał zachować zimnej krwi...

