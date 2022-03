O Smithie jeszcze długo będzie się zresztą mówić po oscarowym wieczorze. Z jednej strony ze względu na jego płomienną dziękczynną przemowę. "Bóg wzywa mnie, bym kochał ludzi i ich chronił. Był ostoją" - mówił.

"Wiem, że nasza praca wiąże się z krytyką i obrażaniem ze strony innych. Denzel Washington powiedział mi, żebym był ostrożny, bo diabeł atakuje nas, gdy jesteśmy na samym szczycie" - wyznał aktor.

"Sztuka imituje życie, teraz ja wyglądam jak szalony ojciec, a tak właśnie mówili o Richardzie Williamsie. Dziękuje za ten zaszczyt w imieniu Richarda i całej rodziny Williamsów. Mam nadzieję, że Akademia mnie jeszcze zaprosi" - podsumował Will Smith .

Zdjęcie Oscary 2022: Will Smith, zwycięzca w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy / Neilson Barnard/Getty Images / Getty Images

Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka

Ta ostatnia część przemówienia nawiązywała do tego, co stało się chwilę wcześniej, gdy na scenie pojawił się Chris Rock i zażartował z aktora oraz jego żony, Jady Pinkett Smith . Komik odniósł się do wyglądu aktorki, stwierdzając, że mogłaby wystąpić w drugiej części "G.I. Jane" (w oryginalnym filmie z 1997 roku Demi Moore występuje z ogoloną głową). Dla jej męża było to zbyt wiele. Gwiazdor filmu "King Richard: Zwycięska rodzina" wówczas wstał i go spoliczkował. "Nie mów tak o mojej żonie" - krzyczał wzburzony Smith. "To najlepszy wieczór w historii telewizji" - kontynuował niezrażony Rock.

Jada Pinkett Smith na niewybredny żart prowadzącego zareagowała zniesmaczoną miną. Przypomnijmy, że gwiazda cierpi na chorobę autoimmunologiczną zwaną alopecją. Atakuje ona mieszki włosowe, co powoduje wypadanie włosów, a w konsekwencji całkowite łysienie. O swoim schorzeniu opowiedziała publicznie pod koniec minionego roku.

Zdjęcie Will Smith i Jada Pinkett Smith / Jeff Kravitz/FilmMagic.com / Getty Images

Oscary 2022: Incydent na gali komentuje policja

"Jednostki dochodzeniowe LAPD są świadome incydentu pomiędzy dwoma osobami podczas rozdania Oscarów. Incydent polegał na tym, że jedna osoba spoliczkowała drugą. Osoba, która brała udział w zajściu, odmówiła złożenia raportu policyjnego. Jeśli zaangażowana strona zażąda spisania raportu w późniejszym terminie, LAPD będzie dostępne w celu sporządzenia raportu śledczego" - przekazano w oświadczeniu dla ABC News.

