Powodem wściekłości Patela nie jest jednak niewybredny żart z fryzury Jady Pinkett Smith , ale sposób, w jaki Chris Rock zaprosił zwycięskich producentów do odebrania Oscara. To właśnie komik prezentował nagrodzonych w kategorii dla najlepszego filmu dokumentalnego. Rock nazwał ich grupą "czterech białych kolesi".

"To mnie BARDZO ROZWŚCIECZYŁO, bo jestem bardzo dumny z tego, że zostałem jedną z niewielu osób pochodzących z Południowej Azji, które zdobyły Oscara. Byłem podekscytowany, że tego wieczora byłem trzecią taką osobą po Rizie Ahmedzie i Aneilu Karii. Trzech ludzi z Południowej Azji zdobywający Oscary tej samej nocy - tego nigdy wcześniej nie było! To był ważny moment! To był historyczny moment!" - wyjaśnił na Twitterze Patel.

Producent dodał, że podczas gali nie zwrócił uwagi na niefortunną zapowiedź. "Kiedy wchodziłem na scenę, nie dosłyszałem tego wprowadzenia. Później powiedziano mi, że Rock zapowiedział nas jako 'Ahmira Questlove’a Thompsona i czterech białych kolesi'. CO DO, K***Y NĘDZY?! Ostatniej nocy wróciłem do domu i zobaczyłem nagraną ceremonię. Nie miałem jednak ochoty jej obejrzeć i pewnie już nigdy nie będę jej miał. Dzięki ci, Chris, jesteś absolutnie pierd***nym k***sem" - napisał dalej producent.

Chris Rock: Kolejna wpadka

Patel zauważył też, że zapowiadając zdobywców Oscarów, Rock popełnił duży błąd. Na to samo zwraca uwagę inny użytkownik Twittera. "Wiem, że Chris Rock był pod wpływem ogromnego stresu, gdy zapowiedział zwycięzców jako 'Ahmira Thompsona i czterech białych kolesi', ale nie ogarniam, jak mógł tak powiedzieć, gdy zwycięzców było w sumie trzech, a jednym z nich brązowoskóry brodacz okularnik" - napisał Ian Harnarine w tweecie, który podał dalej Patel.

Pod wpisem Patela rozgorzała zażarta dyskusja, która skłoniła producenta do usunięcia wspomnianych wyżej tweetów. "Skasowałem tweety, bo dotarliśmy do tego poziomu twitterowej, viralowej dyskusji, który jest zupełnie bezproduktywny. Powiedziałem, co chciałem, czuję się z tym dobrze. Niektórzy z was to prawdziwe świry" - uzasadnił swoją decyzję Patel.

