Will Smith kary na razie nie poniósł, bo wkrótce po tym, jak spoliczkował prezentera gali oscarowej, przyjął Oscara. Przypomnijmy, że Chris Rock zażartował ze sceny z aktora oraz jego żony, Jady Pinkett Smith . Komik odniósł się do wyglądu aktorki, stwierdzając, że mogłaby wystąpić w drugiej części "G.I. Jane" (w oryginalnym filmie z 1997 roku Demi Moore występuje z ogoloną głową).



Jada Pinkett Smith na niewybredny żart prowadzącego zareagowała zniesmaczoną miną. Przypomnijmy, że gwiazda cierpi na chorobę autoimmunologiczną zwaną alopecją. Atakuje ona mieszki włosowe, co powoduje wypadanie włosów, a w konsekwencji całkowite łysienie.



Po tym wydarzeniu gospodarz programu telewizyjnego "Today" Craig Melvin powiedział, że oscarowy cios Willa Smitha utrwalił "odwieczne przekonanie, że kolorowi nie mogą kontrolować swojej wściekłości i gniewu". Nie omieszkał też dodać, że jest teraz bezradny wychowując syna (Syn Melvina - Delano - ma 8 lat, córka Sybil - 5) w tym kraju oraz że poświęcał dużo czasu dzieciom, tłumacząc im, że trzeba trzymać ręce przy sobie i kontrolować swoje emocje. A potem zdarzyło się coś takiego, że ukochany przez jego dzieci czarnoskóry aktor nie może kontrolować swojej wściekłości i gniewu".

Craig Melvin nie wie, jak wyjaśnić to zachowanie swoim dzieciom, za to Howard Stern, komik i autor popularnego programu radiowego "The Howard Stern Show" - wie. Willa Smitha nazwał "chorym psychicznie".

"To oznaka poważnej choroby psychicznej, jeśli nie możesz kontrolować swoich instynktów. Mało tego, żart nie był nawet obraźliwy. Nie był to też dobry żart" - powiedział Stern w rozgłośni SiriusXM.

Stern dodał, że "ten facet" (Will Smith) ma poważne problemy z głową. "Nie zastanawiał się dwa razy nad tym, co zamierzał zrobić. To wyraz szaleństwa, gdy nie możesz się powstrzymać przed agresją".

Biorąc w obronę Chrisa Rocka, Stern dodał zaś, że jest on komikiem, który "po prostu próbuje przetrwać dzień, rozśmieszając ludzi na tej okropnej ceremonii". Zauważył też, że Chris Rock wcześniej zażartował: "O rany, to najlepsze Oscary w historii".

Czy były to najlepsze Oscary? "Jak to się stało, że temu facetowi pozwolono później siedzieć tam przez resztę ceremonii. Po prostu zaatakował Chrisa Rocka i dobrze się później bawił" - stwierdził Howard Stern.

Według Damona Dasha, kolegi Smitha i współzałożyciela Roc-A-Fella (wraz z Jay'em-Z), aktor "z superbohatera stał się złoczyńcą" i potrzebuje teraz terapii. Biznesmen powiedział serwisowi "Page Six", że gdyby usłyszał "dziesięć lat temu, pięć lat temu, rok temu, że Will Smith wstał i kogoś uderzył, nie uwierzyłby".

Dash przyznał, że początkowo uznał spoliczkowanie Rocka przez Smitha za "sztuczkę reklamową". "Myślałem, że oni grają... bo na rozdaniu Oscarów była przecież policja i ochroniarze. Nie sądziłem, że to się dzieje serio. Bo, jeśli to było serio, gdzie była policja?".

Dash podkreślił, że nie lubi oglądać "czarnych, którzy walczą ze sobą". I dodał, że często chce "dać klapsa różnym sku...", ale nigdy nie zrobiłby tego na scenie, "by dostać owację na stojąco w następnej sekundzie".



Dzień po oscarowej gali Will Smith przeprosił Chrisa Rocka. "Pragnę Cię przeprosić Chris. Zachowałem się nieodpowiednio i popełniłem błąd" - głosi fragment oświadczenia, które gwiazdor opublikował w mediach społecznościowych.

"Jest mi wstyd a moje działania nie odzwierciedlają tego, jakim człowiekiem chcę być. Na tym świecie pełnym miłości i dobroci nie ma miejsca na przemoc" - napisał aktor.

