Wcielający się w rolę Richarda Williamsa aktor nie wytrzymał, gdy ze sceny Dolby Theatre padł dowcip dotyczący jego żony, Jady Pinkett Smith . Ruszył w stronę prowadzącego galę komika Chrisa Rocka i wymierzył mu siarczysty policzek. Na tym się nie skończyło. Smith wrócił na miejsce, skąd wykrzykiwał dalsze groźby pod adresem Rocka, nie szczędząc nieparlamentarnych słów.

Teraz do tego zdarzenia odniósł się człowiek szczególnie bliski Smithowi. "Nie znamy wszystkich szczegółów związanych z tymi wydarzeniami. Nie dajemy jednak przyzwolenia na bicie innych, jeśli nie robi się tego w obronie własnej" - stwierdził Richard Williams, którego słowa stacji NBC News przekazał jego syn, Chavoita LeSane.



LeSane, który jest rzecznikiem swojego 80-letniego ojca, dodał, że Williams był bardzo zaskoczony zachowaniem Smitha. Nie chciał jednak udzielić żadnych innych komentarzy odnośnie tej sytuacji i tego, co wydarzyło się później.

Zdjęcie Richard Williams (C) w 1991 roku z córkami: Venus (L) i Sereną (P) / Paul Harris/Online USA / Getty Images

Will Smith przeprasza Chrisa Rocka

Niewiele po tym, jak spoliczkował Rocka, Will Smith odebrał Oscara za rolę Richarda Williamsa. W łzawej mowie dziękczynnej przeprosił Akademię za swoje zachowanie i porównał się do Williamsa, który wcześniej wiele razy stawał w obronie swoich córek, prowadząc ich pełne sukcesów kariery tenisowe. "Wyglądałem jak szalony ojciec. Tak samo mówiono zresztą o Richardzie Williamsie. Miłość zmusza jednak czasem do szalonych zachowań" - stwierdził aktor.

Policzek wymierzony przez Smitha Rockowi to zdecydowanie najbardziej komentowane wydarzenie 94. ceremonii rozdania Oscarów. W poniedziałek późnym wieczorem, Smith oficjalnie przeprosił spoliczkowanego komika. "Przemoc w każdej jej formie jest trująca i destruktywna. Moje zachowanie podczas ceremonii rozdania Oscarów jest nieakceptowane i nie można go wytłumaczyć. Dowcipy ze mnie to część mojej pracy, ale żarty o chorobie mojej żony to było dla mnie zbyt wiele, dlatego zareagowałem emocjonalnie. Chcę publicznie przeprosić cię, Chrisie. Przesadziłem i byłem w błędzie. Wstyd mi za siebie, a moje zachowanie nie przystoi człowiekowi, jakim chciałbym być. W świecie miłości i dobroci nie ma miejsca na przemoc" - napisał Smith w swoim oświadczeniu.

