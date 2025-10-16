Oscarowe arcydzieło w telewizji. Za sukcesem filmu stoi Polak
Już jutro (w piątek 17 października) w telewizji wyemitowane zostanie arcydzieło w reżyserii Ridleya Scotta. Film zachwycił krytyków i został uhonorowany aż dwoma Oscarami - za najlepszy dźwięk oraz montaż. Co więcej, przy produkcji pracował Polak, który za swoją pracę otrzymał nominację do tej prestiżowej nagrody! Poniżej zdradzamy, gdzie i o której będzie można zobaczyć film.
Film "Helikopter w ogniu", zrealizowany przez cenionego reżysera Ridley'a Scotta ("Łowca androidów", "Obcy - ósmy pasażer Nostromo", "Gladiator") i znanego producenta Jerry'ego Bruckhaimera, to oparta na faktach opowieść o grupie elitarnych żołnierzy armii USA, wysłanych w ramach sił pokojowych ONZ do Mogadiszu w Somalii w październiku 1993 roku. . Akcja, która miała trwać kilkadziesiąt minut, przerodziła się w dramatyczną, całodniową bitwę. Amerykańscy żołnierze zostają zmuszeni do heroicznej walki o przetrwanie, próbując jednocześnie ratować rannych towarzyszy broni i wydostać się z miasta.
W filmie wystąpili m.in.: Josh Hartnett jako sierżant Matt Eversmann, Eric Bana jako sierżant Norm "Hoot" Hooten, Ewan McGregor jako sierżant John Grimes, Tom Sizemore, Sam Shepard, William Fichtner.
"Helikopter w ogniu" zyskał uznanie zarówno widzów, jak i krytyków. Duży wkład w realizację tego poruszającego arcydzieła miał wybitny polski operator, Sławomir Idziak, który za zdjęcia nominowany był do Oscara i British Academy Awards. Ostatecznie film uhonorowano dwoma nagrodami Akademii - za najlepszy dźwięk i najlepszy montaż.
Film "Helikopter w ogniu" zostanie wyemitowany w piątek 17 października o godzinie 22.05 w Czwórce.
