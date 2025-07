"Piękny umysł" - oscarowy hit Rona Howarda już dostępny na Netfliksie

Netflix nie przestaje nas zaskakiwać. Do swojej oferty dołączył właśnie jeden z najbardziej lubianych przez Polaków filmów z klasyki kina. "Piękny umysł" zadebiutował w 2001 roku i zdecydowanie stał się faworytem podczas sezonu rozdania nagród. Zgarnął wszystkie cztery Oscary, do których był nominowany. Zdobył 5 Złotych Globów i 2 statuetki BAFTA, a to nie koniec, ponieważ łącznie został nagrodzony aż 27 razy!

Teraz oscarowy hit obejrzysz w zaciszu swojego domu. W główną rolę w produkcji wciela się utalentowany Russell Crowe, który zachwycał nas także w "Gladiatorze", "Nice guys", "Nieoblicznalnym", "Egzorcyście papieża", "Robin Hoodzie" czy "Strefie wroga". Na ekranie towarzyszą mu Ed Harris, Jennifer Connelly, Christopher Plummer, Paul Bettany, Adam Goldberg, Josh Lucas i Vivien Cardone.

Reklama

Produkcja jest biografią utalentowanego matematyka i noblisty w dziedzinie ekonomii - profesora Johna Nasha Jr. Film częściowo opiera się na książce Sylvii Nasar z 1998 roku o tym samym tytule, która przedstawia zarówno karierę naukową Nasha, jak i jego życie osobiste. Zobacz zwiastun!

Wideo youtube

Dzieło zostało pochwalone za przejmujący scenariusz i genialną grę aktorską. Spotkał się z pozytywnym przyjęciem zarówno ze strony widzów, jak i krytyków, co tylko podkreśla, że jeśli nie mieliście okazji się z nim zapoznać - powinniście!

Zobacz też: Mówi, co myśli i jest nieprzewidywalna. Cały świat kocha jej głos