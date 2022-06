Przed galą na czerwonym dywanie gwiazdy przepytywała Karolina Korwin-Piotrowska. Z dziennikarką rozmawiali między innymi Maria Dębska, nominowana do Orła za rolę Kaliny Jędrusik w filmie "Bo we mnie jest seks" i Tomasz Ziętek, który miał szansę na nagrodę za rolę w filmie "Żeby nie było śladów".

Korwin-Piotrowska rozmawiała również z Mariuszem Wilczyńskim, który rok temu dostał Orła za animowany film pełnometrażowy "Zabij to i wyjedź z tego miasta".

"Nic nie pamiętam. Straciłem wszelkie poczucie rzeczywistości i nie wiem, jak ja doszedłem po tę nagrodę. Nie pamiętam, co mówiłem. Chciałbym, żeby w tym roku w dokumencie wygrał Kuba Mikurda [autor filmu "Ucieczka na srebrny glob" - red.], a ogólną nagrodę dostał Paweł Łoziński [autor "Filmu balkonowego" - red.]" - powiedział reżyser.

Reklama

Kim są zatem tegoroczni laureaci? W kategoriach aktorskich triumfowali Agata Buzek i Maciej Stuhr oraz Ewa Wiśniewska i Jacek Braciak . Filmem roku okazała się "Aida" w reżyserii Jasmili Žbanić. Największym przegranym gali jest film "Żeby nie było śladów" , który otrzymał aż 13 nominacji do Orłów, ale zdobył tylko jedną nagrodę.

Instagram Post

Dla kogo Orły 2022?

Galę prowadził Maciej Stuhr. "Artyści mają nie tylko bawić, ale wspierać, walczyć o prawdę, szczerość i godność. Dlatego dzisiejsza uroczystość będzie przebiegała nieco inaczej. Poprosiłem moich współnominowanych do poprowadzenia tej gali" - powiedział aktor.



Następnie gości przywitał Dariusz Jabłoński, prezydent Polskiej Akademii Filmowej. Nie mogło zabraknąć słów o walczącej Ukrainie. "Sława Ukrainie" - powiedział Jabłoński. Wszyscy na stojąco pożegnali osoby, które odeszły w ubiegłych 12 miesiącach, również tych, którzy zginęli podczas wojny w Ukrainie.

Pierwsza nagroda została wręczona w kategorii Odkrycie Roku. Laureatem został Łukasz Gutt za reżyserię filmu "Wszystkie nasze strachy" . "Wielki zaszczyt dostać nagrodę od środowiska. Bardzo dziękuję" - powiedział laureat.

Instagram Post

Teraz Macieja Stuhra w roli prowadzącego, na dwie kategorie, zastąpił Robert Więckiewicz.

Kto otrzymał nagrodę w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa? Laureatką została Ewa Wiśniewska za rolę w filmie "Zupa nic" . "Jestem poruszona, jestem zaskoczona. Rola babci przyniosła mi szczęście i przyjemność. Czekam na rolę prababci" - powiedziała Wiśniewska.

Instagram Post

Najlepszym aktorem drugoplanowym został Jacek Braciak za rolę w filmie "Żeby nie było śladów" . Nagrodę w imieniu nieobecnego aktora odebrał Jan P. Matuszyński. "Dziękuję w jego imieniu wszystkim filmowcom w Polsce" - powiedział reżyser.

Instagram Post

Na scenę wkroczyła Aleksandra Konieczna, by wręczyć nagrodę w kategorii najlepszy filmowy serial fabularny.



Kto został laureatem? Laureat to "Rojst ‘97" w reżyserii Jana Holoubka (autorzy scenariusza to Kasper Bajon i Jan Holoubek, produkcja Frame Sp. z o.o. dla Netflix). "Bardzo dziękujemy Akademii za to wyróżnienie. Chciałbym podziękować produkcji i całej ekipie Netfliksa" - powiedział Jan Holoubek. Twórca zaapelował, żeby inni artyści związani z branżą serialową też mogli otrzymywać takie nagrody jak twórcy filmów fabularnych.

Instagram Post

Aleksandra Konieczna wręczyła również nagrodę za scenografię. Polską Nagrodę Filmową otrzymał Wojciech Żogała za film "Bo we mnie jest seks" . "Dziękuję. Szczególnie, że w tym miejscu nakręciliśmy wiele scen do filmu o Kalinie Jędrusik. Dziękuję całej mojej ekipie" - powiedział Żogała.

Instagram Post

Następnie wręczono Nagrodę Publiczności. Głosowali użytkownicy WP. Zwyciężyło "Wesele" Wojciecha Smarzowskiego. "Filmy robimy dla publiczności. To jest dla mnie wyjątkowa nagroda" - powiedział Smarzowski.

Instagram Post

Kolejne dwie nagrody wręczył Mariusz Wilczyński.

W kategorii najlepszy film dokumentalny zwyciężył Paweł Łoziński za "Film balkonowy" . "Jestem dumny z tej nagrody. To był eksperyment filmowy. Dziękuję mojej Agniesi, że ze mną wytrzymała i tam zagrała, choć bardzo nie chciała. I że była też współproducentką. To jest film o rozmowie, o dialogu i to bym się teraz w Polsce bardzo przydało" - powiedział reżyser.

Instagram Post

Czas na kategorię najlepszy film europejski. Kto wygrał? Nagroda powędrowała do produkcji "Na rauszu" (Druk) reż. Thomas Vinterberg (Dania, Szwecja i Holandia). "Bardzo dziękuję za tę nagrodę" - powiedział Krzysztof Dumieński z firmy Kino Świat, dystrybutora filmu.

Maja Komorowska ogłosiła, kto będzie prezydentem Polskiej Akademii Filmowej przez kolejne dwa lata. Został nim ponownie Dariusz Jabłoński - to jego kolejna kadencja. "Dziękuję za zaufanie. Na pewno pomogło to, że byłem jedynym kandydatem. Dziękuję za te dwa lata, dwa lata pandemii. Wierzę, że lepiej nam będzie razem niż osobno. Dziękuję Wam za pomoc Ukrainie" - powiedział Jabłoński.

Do widzów przemówił Oleg Sencow, który jest teraz w Ukrainie i walczy. Reżyser podziękował za pomoc i za to, że Polacy pomagają Ukraińcom w walce o wolność. "Stop Russion War" - takie kartki podnieśli wszyscy zgromadzeni na sali.

Instagram Post

Maria Dębska była kolejną gwiazdą, która wręczyła nagrody w dwóch kategoriach.

W kategorii najlepszy dźwięk wygrała "Sonata" i autorzy dźwięku w tym filmie Artur Kuczkowski i Tomasz Sikora. "Dziękujemy reżyserowi za wspaniałą współpracę i całej ekipie 'Sonaty'. Dziękujemy też Akademii" - powiedzieli laureaci.

Instagram Post

Kto otrzymał nagrodę Orła za najlepszą muzykę? Głosami Akademii zwyciężył Marcin Masecki, autor muzyki do filmu "Powrót do tamtych dni" . Artysta nie był obecny na gali.

Instagram Post

Kolejne nagrody wręczył aktor Tomasz Ziętek.

W kategorii najlepszy montaż Polską Nagrodę Filmową otrzymał Jarosław Kamiński za film "Aida" . "Bardzo dziękuję za tę nagrodę. To nie jest moja pierwsza nagroda, ale zawsze się wzruszam. To była bardzo mocna kategoria. Wszyscy moi koledzy zasłużyli, żeby stać tu razem ze mną" - powiedział laureat.

Instagram Post

Zwycięzcą w kategorii najlepsze zdjęcia został Piotr Sobociński jr za film Wojciecha Smarzowskiego "Wesele" . "Nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję Akademii. Zrobiłem ten film najlepiej jak umiałem, ale bez mojej ekipy tego bym nie zrobił" - powiedziała na scenie laureat.

Instagram Post

Kolejne nagrody wręczyła aktorka Magdalena Koleśnik, która na scenie pojawiła się w bardzo seksownej, prześwitującej kreacji.

W kategorii najlepsza charakteryzacja Polską Nagrodę Filmową otrzymali Waldemar Pokromski i Agnieszka Hodowana za film "Magnezja" . "Nie wiem, co powiedzieć. Chcę bardzo podziękować całej naszej ekipie i Akademii, która nas zagłosowała" - powiedział Pokromski. "Ja również bardzo dziękuję i cieszę się, że mogę przy Waldku wystąpić" - dodała Hodowana.

Instagram Post

Kto został laureatem w kategorii najlepsze kostiumy? Orła otrzymała Dorota Roqueplo za film "Magnezja" . "Wzruszona jestem. Gratuluję wszystkim nominowanym. Dziękuję całej ekipie. Sercem jestem w Ukrainie, ale nie zapominajmy o granicy z Białorusią" - oświadczyła laureatka.

Instagram Post

Na scenie pojawiła się Ewa Wiśniewska, która ogłosiła kolejnych laureatów - tym razem w kategoriach aktorskich.

Najlepszym aktorem pierwszoplanowym w Polsce w 2022 roku okazał się Maciej Stuhr za rolę w filmie "Powrót do tamtych dni" . "Wierzcie czy nie, ale to jest jedna z najważniejszych chwil w moim życiu. Uwielbiam ten film. Uważam, że ten film jest wart wszystkich nagród świata. Nagrodę chciałbym zadedykować swoim dzieciom i wszystkim dzieciom, żeby nie musiały oglądać swoich rodziców pod wpływem alkoholu" - powiedział Maciej Stuhr. Następnie przytoczył słowa Jerzego Treli, które aktor wypowiedział, odbierając przed laty Orła. To cytat z "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego: "Ptak ptakowi nie jednaki, człek człekowi nie dorówna, dusa dusy zajrzy w oczy, nie polezie orzeł w gówna".

Instagram Post

Najlepszą aktorką pierwszoplanową została Agata Buzek za rolę w filmie "Moje wspaniałe życie" . Gwiazdy nie było na gali. W jej imieniu nagrodę odebrał reżyser filmu Łukasz Grzegorzek.

Instagram Post

Przyszła kolej na nagrodę specjalną. Laureatem za Osiągnięcia Życia został Jerzy Skolimowski . Nagrodę wręczyła mu reżyserka Małgorzata Szumowska. Sala przywitała laureata owacjami na stojąco. Przypomnijmy, że kilka dni temu Skolimowski otrzymał Nagrodę Jury za film "IO" na festiwalu w Cannes. "Oczywiście jestem bardzo wzruszony zaszczycony, ale nie zaskoczony, bo od lat sam na siebie głosuję. Dziękuję Akademii. Ostatnio miałem problemy ze zdrowiem, dziękuję wszystkim lekarzom. I oczywiście chwała Ukrainie" - powiedział odbierając nagrodę.

Instagram Post

Laureatów kolejnych Orłów ogłosił Andrzej Chyra. Powiało polityką... "Scenariusz, który przynosi nam polska rzeczywistość, jest jak z filmów Sama Peckinpaha - przerażająca. Prosiłbym, żebyśmy walczyli o wolne sądy i nie tylko. I niech polski rząd przyjmie wreszcie wyroki TSUE, bo to wstyd" - powiedział ze sceny.



Aktor wręczył nagrodę w kategorii najlepszy scenariusz. Otrzymała ją Jasmila Žbanić za film "Aida" . W imieniu nieobecnej laureatki nagrodę odebrała producentka Ewa Puszczyńska. "Jestem ogromnie wzruszona, że mogę odebrać tę nagrodę w imieniu Jasmili. Ten film mówi o tym, że trzeba pamiętać o tym co się stało, żeby to się nigdy więcej nie powtórzyło" - powiedziała.

Instagram Post

Maciej Stuhr ogłosił dwóch ostatnich laureatów Orłów w kategoriach najlepszy reżyser i najlepszy film.

Polską Nagrodę Filmową w kategorii najlepszy reżyser otrzymała już wcześniej nagrodzona Jasmila Žbanić za film "Aida" . Nagrodę odebrał montażysta Jarosław Kamiński.

Najlepszym filmem 2022 roku okazała się "Aida" w reżyserii Jasmili Žbanić . Nagrodę odebrała w imieniu autorki ponownie Ewa Puszczyńska. "Najlepszym filmem polskim jest nie tylko polski film. Aby postał, zebrało się dziewięciu producentów z dziewięciu krajów. To film prawdziwie europejski. Ten film jest o wojnie, do której świat się przyzwyczaił. Świat pojechał sobie wtedy na wakacje. Teraz dzieje się coś podobnego. Świat powoli przyzwyczaja się do tego, co dzieje się w Ukrainie. Nie możemy pozwolić, żeby świat przyzwyczaił się do jakiegokolwiek zła" - powiedziała producentka filmu "Aida".

Orły 2022: Gwiazdy na czerwonym dywanie 1 / 18 Maria Dębska Źródło: AKPA Autor: Jacek Kurnikowski udostępnij

Orły 2022 - laureaci (w kolejności wręczania nagród):

ODKRYCIE ROKU:

Łukasz Gutt, reżyseria, "Wszystkie nasze strachy"

NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA KOBIECA:

Ewa Wiśniewska, "Zupa nic"

NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA MĘSKA:

Jacek Braciak, "Żeby nie było śladów"

NAJLEPSZY FILMOWY SERIAL FABULARNY:

"Rojst ‘97", reż. Jan Holoubek



NAJLEPSZA SCENOGRAFIA:

Wojciech Żogała, "Bo we mnie jest seks"

NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY:

"Film balkonowy", reżyseria Paweł Łoziński

NAJLEPSZY FILM EUROPEJSKI:

"Na rauszu" (Druk), reż. Thomas Vinterberg (Dania, Szwecja i Holandia)

NAJLEPSZY DŹWIĘK:

Artur Kuczkowski i Tomasz Sikora, "Sonata"

NAJLEPSZA MUZYKA:

Marcin Masecki, "Powrót do tamtych dni"

NAJLEPSZY MONTAŻ:

Jarosław Kamiński, "Aida"

NAJLEPSZE ZDJĘCIE:

Piotr Sobociński jr, "Wesele"

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA:

Waldemar Pokromski i Agnieszka Hodowana, "Magnezja"

NAJLEPSZE KOSTIUMY:

Dorota Roqueplo, "Magnezja"

NAJLEPSZY MONTAŻ:

Jarosław Kamiński, "Aida"

NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA KOBIECA:

Agata Buzek, "Moje wspaniałe życie"



NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA MĘSKA:

Maciej Stuhr, "Powrót do tamtych dni"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ:

Jasmila Žbanić, "Aida"

NAJLEPSZA REŻYSERIA:

Jasmila Žbanić, "Aida"

NAJLEPSZY FILM:

"Aida", reż. Jasmila Žbanić

Instagram Post

W 2021 roku nagrodę dla najlepszego filmu otrzymała animacja "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego. W poprzednich latach docenione zostały m.in. "Boże Ciało" Jana Komasy, "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego, "Cicha noc" Piotra Domalewskiego, "Wołyń" Wojciecha Smarzowskiego i "Body/Ciało" Małgorzaty Szumowskiej.

Zobacz też:

MTV Movie & TV Awards 2022: Tom Holland, Zendaya i Jennifer Lopez wśród laureatów

KFF: "Victoria" i "Koniki na biegunach" nagrodzone w Krakowie

"Top Gun": Przez tę scenę o mało nie stracił pracy! Okazała się kultowa