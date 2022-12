I zastanawiał się, czy finansowanie takich filmów z państwowych pieniędzy to dobry pomysł.

"Proporcje w obrazie rozkładają się tak, że na pierwszy plan wysuwa się tutaj jednak problem 'polskiego antysemityzmu'. To o tym chciał podywagować reżyser? Też ciekawy temat, ale czy na pewno państwo polskie (wśród partnerów m. in. trzy ministerstwa) chce płacić na takie produkcje?" - pytał Marcin Wikło.

Telewizja Polska dała na "Orlęta. Grodno '39" aż 6 milionów złotych

Dzięki interpelacji posła Konfederacji - Michała Urbaniaka - dowiedzieliśmy się, że Telewizja Polska przeznaczyła na produkcję filmu "Orlęta. Grodno '39" aż 6 milionów złotych.

"Odnosząc się do kwestii wsparcia finansowego udzielonego przez Polską Fundację Narodową, należy wskazać, że dotyczyło ono promocji filmu i zostało skierowane bezpośrednio do Telewizji Polskiej S.A., a wkład finansowy Telewizji w produkcję filmu wyniósł 6 mln zł" - przekazał wiceminister kultury Jarosław Sellin.

O tym, że nie są to zmarnowane pieniądze, przekonywał Piotr Zaremba na łamach "Rzeczpospolitej".

"'Orlęta. Grodno '39' jest filmem politycznie niepoprawnym, który może zostać zaatakowany z różnych stron polityczno-ideologicznego sporu. "Już słyszę o kwękaniach endeckich historyków, że na przykład portret narodowców (ONR) w tle jest za bardzo "niekorzystny". ONR jest dokładnie taki w tym filmie, jaki był naprawdę (odsyłam choćby do felietonów Kisiela). Ale tym, którzy uznają, że film jest "za mało polski", odpowiem jedno: to jest film o sile polskości. Polskości nie bezgrzesznej przecież, a jednak pociągającej, promieniującej" - argumentował Zaremba.

Łukasz Adamski w recenzji dla Interii nazwał zaś film Łukaszewicza "solidnym kinem wojennym".

"Zbyt wiele razy wychodząc z seansu historycznego kina made in Poland mogłem tylko rzec: 'no i kolejna zmarnowana szansa'. Zrobię nawet coming out - jestem tak bardzo znużony cukierkowatością, poprawnością i przewidywalnością takiego rodzaju kina, że oglądam go głównie z obowiązku. Tym razem jest inaczej. 'Orlęta. Grodno '39' ma swoje wady, ale jest to naprawdę solidne kino wojenne. Do tego niepoprawne politycznie i odpowiednio brutalne" - pisał Adamski.



"Orlęta. Grodno '39": Nowy film twórcy "Karbali"

Za reżyserię filmu oraz scenariusz odpowiada Krzysztof Łukaszewicz , twórca m.in. filmów fabularnych "Lincz" i "Karbala" , nagradzanego na polskich i zagranicznych festiwalach filmu "Żywie Biełaruś!", współautor scenariusza do filmu "Generał Nil".

Zdjęcie Bartłomiej Topa w filmie "Orlęta. Grodno '39" / Magdalena Górfińska / WFDiF / materiały prasowe

Muzykę do "Orląt" skomponował Michał Lorenc, wielokrotny laureat nagród m.in. na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni i Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.

Film jest produkcją Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w koprodukcji z Telewizją Polską, współfinansowaną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a za dystrybucję odpowiada TVP Dystrybucja Kinowa.

