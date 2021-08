Orlando Bloom broni kreskówki, parodiującej brytyjską rodzinę królewską

Serwis streamingowy HBO Max zrobił amerykańskim widzom nie lada niespodziankę - 29 lipca do katalogu platformy niespodziewanie trafił cały sezon serialu animowanego "The Prince", który w prześmiewczy sposób ukazuje brytyjską rodzinę królewską. Choć premiera pierwotnie zaplanowana była na wiosnę tego roku, odłożono ją ze względu na śmierć księcia Filipa.



Narratorem opowieści jest 8-letni synek Kate Middleton i Williama, książę George, który po opuszczeniu dworu i rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej stara się zbratać ze zwykłymi śmiertelnikami. Satyryczna kreskówka stanowi najnowszy projekt Gary'ego Janetti, twórcy kultowej animacji dla dorosłych "Family Guy". W obsadzie serialu o brytyjskich arystokratach znalazła się plejada gwiazd - głosu poszczególnym postaciom użyczyli m.in. Orlando Bloom, Tom Hollander, Iwan Rheon i Sophie Turner.



Produkcja zdążyła już wywołać spore kontrowersje. Oburzeni sposobem przedstawienia royalsów - a zwłaszcza małego księcia George'a, który pokazany został jako rozwydrzony, wyjątkowo antypatyczny brzdąc - internauci skrytykowali animację w licznych postach zamieszczonych na Twitterze.



"Orlando i Sophie, nie mogę uwierzyć, że zgodziliście się wystąpić w czymś takim, mimo że wielokrotnie opowiadaliście w wywiadach o chronieniu prywatności własnych dzieci. Totalna hipokryzja! Wstydźcie się oboje, że pomogliście im drwić z dziecka" - grzmiał jeden z użytkowników serwisu.



Niektórzy namawiali nawet do bojkotu serialu. "Mam nadzieję, że królowa wtrąci was do lochu. Nie będziemy tego oglądać na znak protestu!" - skomentował kolejny odbiorca. "Jedyne, co mam do powiedzenia na temat 'The Prince', to, że Orlando i Sophie są totalnymi hipokrytami. A wszystko, jak sądzę, dla pieniędzy" - dodał inny zniesmaczony widz.

Orlando Bloom broni serial "The Prince"

Wziąć w obronę animację i jej twórców postanowił teraz powszechnie krytykowany Orlando Bloom. Gwiazdor "Piratów z Karaibów" i "Władcy Pierścieni", który użyczył głosu postaci księcia Harry'ego, w rozmowie z "The Hollywood Reporter" odpowiedział na zarzuty odbiorców.



"Zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo rodzina królewska jest uwielbiana przez jednych i nienawidzona przez innych. To zrozumiałe, że ten serial wzbudza emocje. Jako Brytyjczyk dumny ze swoich korzeni traktuję rodzinę królewską jako część mojego dziedzictwa, pochodzenia" - stwierdził aktor. I podkreślił, że choć początkowo wahał się, czy przyjąć propozycję wcielenia się w rudowłosego arystokratę, jego żona, Katy Perry przekonała go, by przyjął angaż.

Zdjęcie Bohaterowie serialu "The Prince" / materiały prasowe

Bloom ma zarazem nadzieję, że sportretowany przez niego na ekranie książę Harry wykaże się dystansem do siebie. "Ten facet jest niesamowicie miłym gościem i myślę, że ma świetne poczucie humoru. Liczę, że podejdzie do tego właśnie z humorem, wiedząc, że jego rodzina została postawiona na piedestale. Nie jest tak, że ich wyśmiewamy. Tak naprawdę okazujemy im uwielbienie - w takiej czy innej formie. Staram się nas usprawiedliwić, bo naprawdę nie uważam, żebym z kogokolwiek drwił. Ten serial powstał z sympatii" - zapewnił gwiazdor.