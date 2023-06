"Oppenheimer" wywołuje zachwyty. "Jestem wciąż oszołomiony"

Wiadomości

21 lipca bieżącego roku do kin na całym świecie trafi najnowszy film Christophera Nolana zatytułowany "Oppenheimer". Będzie to opowieść o życiu słynnego fizyka nazywanego ojcem chrzestnym bomby atomowej. Scenariusz filmu powstał na podstawie powieści Kaia Birda i Martina J. Sherwina zatytułowanej "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" ("Amerykański Prometeusz: Triumf i tragedia J. Roberta Oppenheimera"). Bird widział już film Nolana i jest nim zachwycony.