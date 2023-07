" Oppenheimer " jest biografią słynnego fizyka, który na wezwanie amerykańskiego rządu w ścisłej współpracy z wojskiem rozpoczął badania nad stworzeniem broni atomowej. W roli tytułowej występuje w nim Cillian Murphy , a partnerują mu takie gwiazdy jak m.in. Emily Blunt, Robert Downey Jr, Florence Pugh i Matt Damon.



"Oppenheimer": Wybuch bomby jądrowej na ekranach IMAX

"Oppenheimer" będzie najdłuższym filmem w karierze Nolana - widzowie muszą się przygotować na trzygodzinny seans. Reżyser w wywiadach zapowiada, że w filmie jest kilka niespodzianek natury technicznej, za sprawą których "Oppenheimer" może zrewolucjonizować kino.

W filmie odtworzona została pierwsza eksplozja bomby atomowej, która to scena ma być wizytówką produkcji stworzoną przez reżysera i zatrudnionych przez niego specjalistów od efektów wizualnych. To właśnie ta scena sprawia, że według zapowiedzi twórców filmu, należy go oglądać na możliwie jak największych ekranach, najlepiej w kinach typu IMAX.

"Wiedzieliśmy, że musi to być punkt kulminacyjny. Jesteśmy teraz w stanie zrobić z obrazem rzeczy, które wcześniej byliśmy w stanie zrobić tylko z dźwiękiem, jeśli chodzi o ogromny wpływ na widzów. Niemal fizycznie odczują nasz film" - powiedział Nolan w rozmowie z agencją AP.



"Oppenheimer": Gwiazdy błyszczą na premierze w Paryżu

W Paryżu odbyła się światowa premiera filmu "Oppenheimer", pierwsi widzowie już mieli okazję zobaczyć najnowsze dzieło w reżyserii Christophera Nolana. Do Cinema Le Grand Rex zawitali aktorzy, wcielający się w główne postacie, m.in. Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr oraz Matt Damon. Nie zabrakło oczywiście reżysera.

Gwiazdy podczas wydarzenia zapozowały na ściance. Spojrzenia fotoreporterów przyciągnęła Emily Blunt, która postawiła na błyszczącą, długą suknię w kolorze miętowym.

