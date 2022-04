Gary Oldman w filmie "Oppenheimer" wystąpi w jednej, krótkiej scenie, która w scenariuszu zajmuje zaledwie półtorej strony.

"Oppenheimer": Co wiemy na temat produkcji?

Najnowszy projekt Christophera Nolana ma szansę stać się prawdziwym hitem. Bohaterem filmu biograficznego "Oppenheimer" jest fizyk, którego praca w ramach tzw. "Projektu Manhattan" doprowadziła do stworzenia bomby atomowej. To wstrząsająca historia człowieka, który musiał zaryzykować zniszczenie świata, aby pomóc go ocalić.

Reklama

Ojca chrzestnego bomby atomowej J. Roberta Oppehnheimera zagra Cillian Murphy , gwiazdor takich filmów, jak "28 dni później" , "Śniadanie na Plutonie" , "Wiatr buszujący w jęczmieniu" oraz serialu "Peaky Blinders" .

Premiera filmu zaplanowana została na 21 lipca 2023 roku. Produkcja kosztować ma 100 milionów dolarów i powstanie dla wytwórni Universal.

Portal "Deadline" przypomina, że film Christophera Nolana pojawi się w kinach na dwa tygodnie przed kolejną rocznicą zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę.

Gary Oldman: Kariera i najważniejsze role

Gary Oldman, zdobywca nominacji do Oscara w kategorii dla "najlepszy aktor pierwszoplanowego" w 2012 roku za rolę w filmie "Szpieg", podczas niemal czterdziestoletniej kariery wystąpił w blisko 70 filmach i serialach.

Zagrał m.in. podejrzanego o zamach na Kennedy'ego, Lee Harveya Oswalda w filmie Olivera Stone'a "JFK" (1991); tytułową rolę w "Drakuli" Francisa Forda Coppoli (1992), handlarza narkotyków i sutenera Drexela Spiveya w "Prawdziwym romansie" (1993). Kreował również postać Syriusza Blacka w cyklu filmów o Harrym Potterze oraz komisarza Gordona w trzech filmach Christophera Nolana z serii o Batmanie.

Wideo Harry Potter and the Prisoner of Azkaban || Marauders Map Footprints Easter Egg || Eggabase.com

Zobacz również:

Warren Beatty: Seksualna rewolucja i wpadka na Oscarach

Maria Kowalik: Aktorka, która została sprzątaczką

"Bejbis": Rola życia Marty Żmudy Trzebiatowskiej?