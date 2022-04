Olivia Thirlby dołączyła do obsady filmu "Oppenheimer", nad którym pracuje Christopher Nolan .

"Oppenheimer": Nowy film Nolana

Najnowszy projekt Christophera Nolana ("Incepcja", "Tenet", "Memento") ma szansę stać się prawdziwym hitem.

Bohaterem filmu biograficznego "Oppenheimer" jest fizyk, którego praca w ramach tzw. "Projektu Manhattan" doprowadziła do stworzenia bomby atomowej. To wstrząsająca historia człowieka, który musiał zaryzykować zniszczenie świata, aby pomóc go ocalić.



Ojca chrzestnego bomby atomowej J. Roberta Oppehnheimera zagra Cillian Murphy , gwiazdor takich filmów, jak "28 dni później" , "Śniadanie na Plutonie" , "Wiatr buszujący w jęczmieniu" oraz serialu "Peaky Blinders" . W niewielkiej roli w filmie pojawi się również Gary Oldman .



Kim jest Olivia Thirlby?

Olivia Thirlby ma 35 lat i pochodzi z Nowego Jorku. Jest aktorką filmową i serialową. Ma na swym koncie takie filmy, jak "Lot 93", "Juno", "The Wackness", "Margaret" i "Dredd".

Gra również w serialach. Można było ją oglądać w produkcjach: "Słowo na L: Generacja Q", Walka z Goliatem" i "Y: The Last Man".

Premiera filmu "Oppenheimer" planowana została na 21 lipca 2023 roku. Produkcja kosztować ma 100 milionów dolarów i powstanie dla wytwórni Universal.



