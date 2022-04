Występ w "Czarnoksiężniku z Oz" był jedną z najważniejszych ról w trwającej 45 lat karierze Judy Garland . Dzięki kreacji Dorotki i zaśpiewanej na ekranie piosence "Over The Rainbow", za którą otrzymała nagrodę Oscara, Garland z miejsca stała się międzynarodową gwiazdą. Kultowe pozostają nie tylko utwory z tego filmu, ale także kostiumy bohaterki. Jeden z nich zaginął w tajemniczych okolicznościach pod koniec lat 70. Mowa o błękitnej kraciastej sukience, którą po ukończeniu zdjęć do filmu podarowano ojcu Gilbertowi V. Hartke, ówczesnemu kierownikowi wydziału dramaturgii Katolickiego Uniwersytetu Ameryki. Potem ślad po niej zaginął. Dopiero latem zeszłego roku, po ponad czterech dekadach od zaginięcia, sukienkę odnaleziono. Okazało się, że cały czas była na terenie uniwersyteckiego kampusu.

Sukienka Judy Garland z "Czarnoksiężnika z krainy Oz" idzie pod młotek

"Gdy sukienka zaginęła, nasze archiwa były wielokrotnie przeszukiwane. Bezskutecznie. Zakładałem więc, że to jedna z tych miejskich legend, które ojciec Hartke lubił opowiadać" - zdradził w oświadczeniu Matt Ripa, wykładowca, który odnalazł kreację Garland. Jak się okazało, sukienka leżała w najmniej oczywistym miejscu - jeden z pracowników uczelni omyłkowo umieścił ją... w worku na śmieci. "Nasz budynek jest w trakcie renowacji. Kiedy sprzątałem swoje biuro, na naszych skrzynkach pocztowych zauważyłem worek na śmieci, który miał przyczepioną karteczkę z nazwiskiem byłego dyrektora. Byłem ciekaw, co jest w środku, więc otworzyłem worek i zobaczyłem pudełko po butach, a w nim słynną sukienkę. Nie mogłem w to uwierzyć!" - mówił w tamtym roku Ripa.

Teraz zapadła decyzja o tym, że odnaleziona błękitna sukienka z "Czarnoksiężnika z Oz" zostanie zlicytowana przez dom aukcyjny Bonhams. Jak poinformowali w komunikacie prasowym jego przedstawiciele, wartość sukienki może oscylować między 800 tys. a 1,2 mln dolarów. "To wyjątkowy kawałek historii światowego kina. To właśnie w tej sukience Dorotka konfrontowała się ze złą czarownicą w jej zamku. Rozstanie z nią jest dla nas słodko-gorzkie. Dochód z licytacji zostanie przekazany wydziałowi dramaturgii naszego uniwersytetu, dzięki czemu wesprze kolejne pokolenia młodych artystów przygotowujących się do pracy w teatrze. Te pieniądze być może pomogą w przyuczeniu do zawodu kolejnej Judy Garland!" - ogłosiły w oświadczeniu władze Katolickiego Uniwersytetu Ameryki.

"Czarnoksiężnik z Oz" ma 70 lat 1 / 7 Pierwowzorem filmowej opowieści była oczywiście książka dla dzieci - "Czarnoksiężnik z Krainy Oz" - powieść autorstwa Lymana Franka Bauma, pierwsza część cyklu o tytułowej krainie. Książka została wydana w Chicago w 1900 roku. "Czarnoksiężnik z Krainy Oz", będąc pierwszym utworem fantasy w amerykańskiej literaturze dziecięcej, stał się ważnym elementem jej rozwoju. Obecnie to klasyka światowej literatury dla dzieci. (PAP Life) Źródło: East News Autor: Mary Evans Picture Library udostępnij

Aukcja "Bonhams Classic Hollywood: Film and Television" odbędzie się 24 maja w Los Angeles.

