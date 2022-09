"Ocean’s Fourteen": Powstanie czwarta część kultowej serii?

Wiadomości

W latach 2001-2007 Brad Pitt, George Clooney i Matt Damon zrealizowali trzy filmy spod znaku "Ocean’s", opowiadające o mistrzach złodziejskiego fachu, którzy w spektakularny sposób okradają kasyna. Cieszyły się one wielką popularnością. Jak dowiedział się nieoficjalnie "The Sun", gwiazdorzy nabrali zapału do nakręcenia czwartej części tej serii.

Brad Pitt, George Clooney i Matt Damon znów zagrają w jednym filmie? /Steve Granitz/WireImage /Getty Images