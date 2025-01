Obejrzało go już 220 tysięcy widzów! Idealny seans na Dzień Babci i Dziadka

3 stycznia 2025 roku w polskich kinach zadebiutowała wielopokoleniowa komedia "Dalej Jazda", wyreżyserowana przez Mariusza Kuczewskiego ("Listy do M.", "Znachor").

"Chcieliśmy stworzyć film, który pokochają widzowie. Moja metoda jest konkretna - zaciekawić, rozbawić i wzruszyć" - mówi reżyser. "Frekwencja mówi, że się to udało, ale na koniec dnia liczą się emocje, które ten film wywołuje. Za nami Święta i rodzinne wyjścia do kin, na których pierwsi widzowie poznali filmową rodzinę Gugulaków. Wyobrażam sobie, że Dni Babci i Dziadka to następny etap przygody tego filmu i doskonały powód, żeby zabrać bliskie osoby do kina, by podarować im to, co najcenniejsze dla ludzkich relacji - czas."

O czym jest "Dalej jazda"?

"'Dalej jazda' to pełna humoru i wzruszeń historia rodziny, za którą czasem trudno nadążyć, ale bardzo łatwo ją pokochać. Ich codzienność nabiera rozpędu, gdy seniorzy - Ela i Józiek - postanawiają wybrać się w sentymentalną podróż przez Polskę. Przygotowania do szalonej eskapady wspiera wnuczka Justyna, która niebawem urodzi ich prawnuka, oraz zgryźliwy sąsiad Antoni Kryska. Jednak troskliwy syn Andrzej ani myśli puścić rodziców w świat. Przebojowi staruszkowie kradną więc kultową nyskę z jego komisu i ruszają, by spełnić marzenia. Elżbieta i Józiek jadą na własnych zasadach: śmieją się, ryzykują i kochają, jakby mieli po 20 lat. To, co wydarzy się po drodze, zmieni nie tylko ich, ale zbliży całą rodzinę Gugulaków" - czytamy w opisie prasowym filmu.

Na ekranie w szalonej komedii widzowie mogą zoabczyć Mariana Opanię ("Bogowie", "Wkręceni"), Małgorzatę Rożniatowską ("Cześć, Tereska", "Dług"), Mariusza Drężeka ("Nie cudzołóż i nie kradnij", "Furioza"), Wiktora Zborowskiego ("Miś", "Kogel-mogel"), Julię Wieniawę ("Sala samobójców. Hejter", "W lesie dziś nie zaśnie nikt"), Anitę Sokołowską ("Furioza", "Testosteron") i Bartłomieja Firleta ("Kler", "U Pana Boga w Królowym Moście").

Film Mariusza Kuczewskiego to idealny wybór na spędzenie miłego czasu z bliskimi w Dzień Babci i Dziadka. Komedia to wielopokoleniowa produkcja, która rozbawi i zauroczy każdego. Dystrybucją zajmuje się Monolith Films.