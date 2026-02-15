"W mieście strachu": o czym jest nowy film Netfliksa?

"W mieście strachu" to nowy brazylijski thriller, który trafił na Netfliksa. Za reżyserię odpowiada Pedro Morelli. W rolach głównych wystąpili Naruna Costa, Camilla Damião oraz Seu Jorge.

W momencie kryzysu w Irmandade 18-letnia Elisa, wychowana na marginesie półświatka, zostaje porwana przez skorumpowanych policjantów. Na ratunek rusza jej ciotka Cristina, jedna z liderek gangu, na której rozkaz miasto pogrąża się w fali brutalnych ataków na komisariaty i siły bezpieczeństwa, a Elisa i Cristina stają wobec trudnych pytań na temat sprawiedliwości i przemocy - czytamy w opisie Netfliksa.

"W mieście strachu" numerem 1 na Netfliksie w Polsce

Film "W mieście strachu" zadebiutował na Netfliksie 11 lutego 2026 r. i w zaledwie kilka dni wspiął się na szczyt rankingu w Polsce. To zdecydowany numer 1 wśród filmów. Wyprzedza m.in. "Paranormal Activity: Bliscy krewni" oraz "Wyfruniętych".

Mimo sporej popularności, brazylijski thriller otrzymuje raczej kiepskie oceny. W serwisie imdb "W mieście strachu" ma na ten moment ocenę 4.6/10 (239 ocen).