5. "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" (2026)

9 stycznia w Netfliksie zadebiutowała długo wyczekiwana ekranizacja bestselleru Emily Henry, czyli film "Ludzie, których spotykamy na wakacjach". Opowiada historię wieloletnich przyjaciół - Poppy i Alexa - którzy mimo różnic, co roku wyjeżdżają razem w wakacje. Gdy po dłuższej rozłące i braku kontaktu Poppy zaprasza Alexa na jeszcze jedną podróż, pojawia się pytanie, czy ich więź zawsze była tylko przyjaźnią. To nie tylko klasyczny romans, ale także pełna humoru opowieść o dojrzewaniu, przyjaźni i drugich szansach. W głównych rolach Tom Blyth i Emily Bader.

Kadr z filmu "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" DanielEscale Netflix

4. "Genie" (2023)

Mimo że święta już dawno za nami, na czwartym miejscu obecnego rankingu w Polsce znalazł się film "Genie", komedia świąteczna z Melissą McCarthy i Paapą Essiedu w rolach głównych. Więziona w zabytkowej szkatule dżin Flora przypadkowo zostaje wezwana do służby przez Bernarda Bottle, którego życie się rozpada. Scenariusz do produkcji napisał nominowany do Oscara za "To właśnie miłość" Richard Curtis.

"Genie" Rick Davis / SplashNews.com East News

3. "Porwanie: Historia Elizabeth Smart" (2026)

Na miejscu trzecim znalazł się nowy dokument Netfliksa o tytule "Porwanie: Historia Elizabeth Smart". Poruszający film ukazyje dramatyczne wydarzenia z 2002 roku, kiedy Elizabeth Smart została porwana ze swojej sypialni w Salt Lake City w amerykańskim stanie Utah. Widzowie mogą w nim zobaczyć archiwalne zdjęcia, niepublikowane wcześniej materiały i relację Elizabeth, która przetrwała tę tragedię.

"Porwanie: Historia Elizabeth Smart" (2026) Courtesy of Netflix Netflix

2. "Fałszerz" (2026)

W topce znalazła się też kolejna nowość serwisu. "Fałszerz", osadzony w Rzymie w latach 70. XX wieku, opowiada historię Toniego, który przybywa do stolicy z marzeniem o karierze wielkiego artysty. Jednak apetyt na życie, przeznaczenie, a może ironia losu prowadzą go w inną stronę: zostaje nie tylko najlepszym fałszerzem sztuki wszech czasów, ale też centralną postacią najbardziej tajemniczych afer we Włoszech.

"Fałszerz" LUCIA IUORIO/NETFLIX Netflix

1. "Łup" (2026)

"Łup", który od premiery 16 stycznia pozostaje jednym z najchętniej oglądanych filmów Netfliksa, to prawdziwa gratka dla fanów kina akcji. Nowość od reżysera Joe Carnahana pokazuje z pozoru rutynową kontrolę, podczas której policjanci mieli skonfiskować nielegalne pieniądze. Kwota przekroczyła jednak ich oczekiwania, a gdy o łupie dowiadują się też osoby z zewnątrz, rozpoczyna się napięta walka o zaufanie. W rolach głównych wieloletni przyjaciele - Matt Damon i Ben Affleck.

Matt Damon i Ben Affleck w filmie "Łup" Claire Folger/Netflix Netflix

Zobacz też: Ich miłość zrodziła się na planie superprodukcji. Uwielbiają ze sobą pracować