Te filmy królują na polskim Netfliksie. Nie pożałujesz, jeśli je włączysz

Kinga Szarlej

Nie wiesz, co obejrzeć na Netfliksie? Te filmy w ostatnich dniach podbiły serca Polaków. Znajdziesz tu wszystko: od wciągających dokumentów po wzruszające komedie. Prezentujemy aktualne TOP5 filmów na polskim Netfliksie.

Mężczyzna o siwej brodzie siedzi przy umywalce w łazience, trzyma w ręku plakietkę identyfikacyjną, w tle widoczne jego odbicie w lustrze, jednolita kolorystyka ścian i oświetlenie nadają scenie poważny nastrój.
Matt Damon w filmie "Łup"Claire FolgerNetflix

5. "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" (2026)

9 stycznia w Netfliksie zadebiutowała długo wyczekiwana ekranizacja bestselleru Emily Henry, czyli film "Ludzie, których spotykamy na wakacjach". Opowiada historię wieloletnich przyjaciół - Poppy i Alexa - którzy mimo różnic, co roku wyjeżdżają razem w wakacje. Gdy po dłuższej rozłące i braku kontaktu Poppy zaprasza Alexa na jeszcze jedną podróż, pojawia się pytanie, czy ich więź zawsze była tylko przyjaźnią. To nie tylko klasyczny romans, ale także pełna humoru opowieść o dojrzewaniu, przyjaźni i drugich szansach. W głównych rolach Tom Blyth i Emily Bader.

Młoda kobieta i mężczyzna w sportowych ubraniach spacerują razem po lesie, oboje wyglądają na zrelaksowanych i uśmiechniętych, a w tle widać wysokie drzewa.
Kadr z filmu "Ludzie, których spotykamy na wakacjach"DanielEscaleNetflix

4. "Genie" (2023)

Mimo że święta już dawno za nami, na czwartym miejscu obecnego rankingu w Polsce znalazł się film "Genie", komedia świąteczna z Melissą McCarthy i Paapą Essiedu w rolach głównych. Więziona w zabytkowej szkatule dżin Flora przypadkowo zostaje wezwana do służby przez Bernarda Bottle, którego życie się rozpada. Scenariusz do produkcji napisał nominowany do Oscara za "To właśnie miłość" Richard Curtis.

Kobieta o rudych włosach w różowo-czarnym płaszczu w kratę, z licznymi kolorowymi przypinkami i broszkami na ubraniu oraz widoczną złotą biżuterią, spoglądająca z wyrazem zdziwienia lub niepokoju, w tle inne osoby.
"Genie"Rick Davis / SplashNews.comEast News

3. "Porwanie: Historia Elizabeth Smart" (2026)

Na miejscu trzecim znalazł się nowy dokument Netfliksa o tytule "Porwanie: Historia Elizabeth Smart". Poruszający film ukazyje dramatyczne wydarzenia z 2002 roku, kiedy Elizabeth Smart została porwana ze swojej sypialni w Salt Lake City w amerykańskim stanie Utah. Widzowie mogą w nim zobaczyć archiwalne zdjęcia, niepublikowane wcześniej materiały i relację Elizabeth, która przetrwała tę tragedię.

Kobieta o blond włosach patrzy prosto w obiektyw, ubrana w turkusową bluzkę, za nią rozmyte, jasno oświetlone okno i zielone tło.
"Porwanie: Historia Elizabeth Smart" (2026)Courtesy of NetflixNetflix

2. "Fałszerz" (2026)

W topce znalazła się też kolejna nowość serwisu. "Fałszerz", osadzony w Rzymie w latach 70. XX wieku, opowiada historię Toniego, który przybywa do stolicy z marzeniem o karierze wielkiego artysty. Jednak apetyt na życie, przeznaczenie, a może ironia losu prowadzą go w inną stronę: zostaje nie tylko najlepszym fałszerzem sztuki wszech czasów, ale też centralną postacią najbardziej tajemniczych afer we Włoszech.

Uliczny artysta w beżowej kurtce siedzi przy sztaludze, na której umieszczone są szkice portretów, wokół widoczny plac miejski z kamienicami i spacerującymi ludźmi.
"Fałszerz"LUCIA IUORIO/NETFLIXNetflix

1. "Łup" (2026)

"Łup", który od premiery 16 stycznia pozostaje jednym z najchętniej oglądanych filmów Netfliksa, to prawdziwa gratka dla fanów kina akcji. Nowość od reżysera Joe Carnahana pokazuje z pozoru rutynową kontrolę, podczas której policjanci mieli skonfiskować nielegalne pieniądze. Kwota przekroczyła jednak ich oczekiwania, a gdy o łupie dowiadują się też osoby z zewnątrz, rozpoczyna się napięta walka o zaufanie. W rolach głównych wieloletni przyjaciele - Matt Damon i Ben Affleck.

Dwóch mężczyzn siedzi na wiklinowych krzesłach w słabo oświetlonym, nieco zaniedbanym wnętrzu. Jeden z nich nosi kurtkę z naszywką 'police', obaj wyglądają na zamyślonych, atmosfera jest napięta i poważna.
Matt Damon i Ben Affleck w filmie "Łup"Claire Folger/NetflixNetflix

