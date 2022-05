W tegorocznym programie Nocnego Szaleństwa znajdą się nowe filmy ulubieńców festiwalowej publiczności.

Ana Lily Amirpour , autorka "O dziewczynie, która wraca nocą sama do domu", ponownie zabierze nas w podróż przez ciemne zaułki miasta. W swoim najnowszym filmie - "Mona Lisa i krwawy księżyc" (Mona Lisa nad the Blood Moon) - opowiada o nocnej odysei Mony Lee (w tej roli Jeon Jong-seo znana z Płomieni Lee Chang-donga), która dzięki swoim nadzwyczajnym "superbohaterskim" umiejętnościom ucieka z zakładu psychiatrycznego. Przemierzając Nowy Orlean, spotyka m.in. przedsiębiorczą striptizerkę Bonnie (Kate Hudson) oraz dilera narkotyków i właściciela niecodziennego disco-samochodu. Z pomocą operatora Pawła Pogorzelskiego oraz wielokrotnie nagradzanej, rewelacyjnej ścieżki dźwiękowej Amirpour zanurza się w oświetlonym neonami świecie przemocy.

Wodzirejem Nocnego Szaleństwa ponownie będzie także Quentin Dupieux . Autor "Morderczej opony" oraz "Deerskin" tym razem - niczym Ulrich Seidl - sprawdza, jakiego rodzaju zło może czaić się w naszych piwnicach. "Niewiarygodne, ale prawdziwe" (Incredible But True) to historia Marie i Alaina, którzy odnajdują w swoim nowym domu tajemniczą dziurę w piwnicy. Według legendy, dzięki niej mogą spełnić swoje najskrytsze pragnienia. Jak na Dupieux przystało, odkrycie okaże się tyleż piękne, co zwodnicze i groteskowe.

Peter Strickland ("Duke of Burgundy". "Reguły pożądania", "Atlas zła", "In Fabric") po raz kolejny precyzyjnie łączy emocje, które wywołują u widzów szok i napady histerycznego śmiechu. Brytyjczyk niejako powraca do źródła i podobnie jak w znakomitym Berberian Sound Studio pokazuje (poza)ekranową siłę dźwięku. W "Flux Gourmet", które trafi do programu Nocnego Szaleństwa, obserwujemy bowiem twórczość kulinarnego kolektywu, który w pełni poświęca się idei "dźwiękowego gotowania", analizując odgłosy wydawane przez najróżniejsze artykuły spożywcze. Ten niecodzienny punkt wyjścia inicjuje trzymającą w napięciu, pełną nieoczywistego poczucia humoru historię, którą ogląda się jak najlepsze thrillery.

Nocne Szaleństwo zagwarantuje również Alain Guiraudie , autor Nieznajomego nad jeziorem oraz W pionie. Mistrz olimpijski w art house’owej jeździe po bandzie udowadnia, że wciąż jest w świetnej formie. Jego "Nobody’s Hero" to jedyny w swoim rodzaju miks klasycznej komedii, hedonistycznego traktatu filozoficznego i bezwstydnego soft-porno. W menu: pewien niezaspokojony informatyk, atak terrorystyczny i niecodzienne propozycje na rozwiązanie ważkich społecznie tematów.

