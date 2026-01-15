Życie głównej bohaterki "Nigdy w życiu!" , Judyty (Danuta Stenka), zostaje całkowicie zrujnowane, gdy dowiaduje się, że jej mąż, Tomasz (w tej roli Jan Frycz), nie tylko od miesięcy ją zdradzał, ale przede wszystkim spodziewa się z dużo młodszą kochanką dziecka. Dość szybko dochodzi do rozwodu. Bohaterka dowiaduje się, że wraz z nastoletnią córką, Tosią (Joanna Jabłczyńska), w ciągu dwóch miesięcy musi wyprowadzić się z dotychczasowego mieszkania. W poczuciu beznadziei i zrezygnowania, za namową najlepszej przyjaciółki (Joanna Brodzik), postanawia obejrzeć działkę pod Warszawą. Zauroczona okolicą i z nadzieją na lepszą przyszłość decyduje się wybudować dom.



Choć od premiery filmu "Nigdy w życiu!" na podstawie powieści Katarzyny Grocholi mija 22 lata, można powiedzieć, że przeżywa on prawdziwe odrodzenie. W dobie mediów społecznościowych historia o rozwódce, która całkowicie zmienia swoje życie, zdobyła nową publiczność i podbiła serca widzów, których, być może, dwie dekady temu nie było nawet na świecie.

"Nigdy w życiu!": powstanie kontynuacja?

W grudniu zeszłego roku Katarzyna Grochola w krótkim, lecz znaczącym dla fanów filmiku przekazała, że pracuje nad "Nigdy w życiu 2". Trzymała w rękach plik zapisanych kartek i różę, a jej uśmiech od pierwszej sekundy zdradzał, że szykuje się coś wyjątkowego. To właśnie wtedy padło pytanie, które nie wymagało wyjaśnień żadnemu miłośnikowi jej twórczości. Zapytała: "Czy gdybym wam powiedziała, że kończę książkę pod tytułem 'Nigdy w życiu 2', to byście wiedzieli, o co chodzi?"

Komentarze pod nagraniem tylko potwierdziły, jak ważna dla wielu była pierwsza część. Fani zaczęli dopytywać, czy powstanie filmowa adaptacja. Wówczas odpowiedź pozostawała nieznana, jednak teraz pojawiły się nowe informacje.

Filmweb zwrócił uwagę na zaktualizowaną wersję rejestru wsparcia finansowego na 2026 rok, opublikowaną przez PISF. W zestawieniu tym znajduje się projekt zatytułowany "Nigdy w życiu 2". Jak czytamy na portalu: "Założone przez pisarkę studio U Sunflower stara się o wsparcie w wysokości ponad dwóch milionów złotych. Obecnie projekt znajduje się na liście rezerwowej".

Przypomnijmy, że w 2006 roku premierę miał film "Ja wam pokażę!", będący kontynuacją "Nigdy w życiu!", lecz niestety nie tak udaną.

