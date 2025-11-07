Niepodrabialny styl, niezapomniane dialogi. Oto arcymistrz polskiego kina

Kino Marka Koterskiego

"Może powtórzymy angielski?" - niepodrabialny styl, niezapomniane dialogi i ikoniczni bohaterowie to główne cechy kina Marka Koterskiego, które na stałe wpisało się w DNA polskiej kultury.

"Kino osobne, autorskie, a jakże uniwersalne, trafnie opisujące narodowe przywary i ogólnoludzkie prawdy. Balansujące pomiędzy humorem a makabreską, lekkością a dosadnością, autotematyzmem a traktatem o kondycji społecznej. I tylko on tak potrafi, Marek Koterski, prawdziwy arcymistrz kina" - pisze krytyk filmowy Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny festiwalu.



Reklama

Właśnie Marek Koterski będzie bohaterem drugiej edycji festiwalu Arcymistrzowie Kina, który odbędzie się w dniach 15-17 listopada w Gdyńskie Centrum Filmowe imienia Leszka Kopcia.

Festiwal będzie okazją do przypomnienia twórczości Koterskiego, jego filmów, jak i realizacji teatralnych, książek i twórczości scenicznej.

Odbędą się m.in. spotkania z artystą i jego współpracownikami oraz wystawa fotosów z filmów twórcy "Dnia świra" ze zbiorów WFDiF. Wydarzeniu towarzyszył będzie katalog - książka o kinie Koterskiego.

Marek Koterski: arcymistrz i jego goście specjalni

Do Gdyni przyjadą najbliżsi współpracownicy Marka Koterskiego, aktorzy, scenografowie, kompozytorzy, przyjaciele. Gośćmi festiwalu będą: Marek Koterski, Małgorzata Bogdańska, Adam Woronowicz, Robert Więckiewicz, Andrzej Grabowski, Jerzy Satanowski, Justyna Stolarz, Wojciech Wysocki, Maria Ciunelis, Przemysław Kowalski, Tomasz Sapryk, Bożena Adamek, Ilona Ostrowska, Iwona Katarzyna Pawlak, Anna Nehrebecka.

"Chcemy pokazać Marka Koterskiego od każdej strony. (...) To będzie, jak nam się wydaje, najpełniejsza jak dotąd w Polsce prezentacja twórczości Koterskiego. Nie tylko fabuły, nie tylko dokumenty, także Koterski pisarz, scenarzysta, twórca dokumentów, aktor, pieśniarz" - wyjaśnia Maciejewski.

Widzowie obejrzą m.in. takie filmy Marka Koterskiego, jak "Dom wariatów", "Życie wewnętrzne", "Nic śmiesznego", "Baby są jakieś inne", "Dzień świra" , "Wszyscy jesteśmy Chrystusami" oraz "7 uczuć".

Wydarzeniem festiwalu będzie dwugodzinny masterclass Marka Kotereskiego ze studentami szkół filmowych z udziałem Jerzego Radosa, dyrektora GCF.

Bohaterką pierwszej edycji Festiwalu Arcymistrzowie Kina była Agnieszka Holland .