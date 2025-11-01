Nie żyje Tchéky Karyo. Międzynarodową sławę przyniosła mu kultowa "Nikita"

Tchéky Karyo: kariera francuskiego aktora

Tchéky Karyo, a właściwie Baruh Djaki Karyo, urodził się w Stambule w 1953 roku. Kilka lat później jego rodzina przeprowadziła się do Francji. Przez lata występował na deskach francuskich teatrów Daniel Sorano Company czy National Theatre of Strasbourg.

Na ekranie w latach 80. w produkcji "Powrót Martina Guerre ". W jego filmografii znajdziemy takie tytuły jak "Narwana miłość", "Niedźwiadek", "Nikita", "Nostradamus", "Bad Boys", "GoldenEye", "Patriota", "Bardzo długie zaręczyny", "Maria Magdalena". Za rolę w dramacie kryminalnym zatytułowanym "Szpicel" otrzymał nagrodę Cezara. W latach 2014-216 wcielał się w rolę Juliena Baptiste'a w serialu "Zaginiony".

Jego ostatnią rolą César w trzeciej odsłonie francuskiego filmu przygodowego "Bella i Sebastian". W ciągu swojej kariery Tchéky Karyo współpracował z takimi rezyserami jak Andrzej Żułwaski, Luc Besson, Michael Bay, Ridley Scott.

Nie żyje Tchéky Karyo

Tchéky Karyo zmarł 31 października 2025. Jak poinformowała jego rodzina, przegrał walkę z rakiem. Miał 72 lata.