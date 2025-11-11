Nie żyje Sally Kirkland. W pamięci widzów zapisała się jako filmowa "Anna"

Nie żyje Sally Kirkland

Informację o śmierci aktorki podał serwis TMZ powołując się na wiadomość od menadżera Kirkland - Michaela Greene'a. Jak czytamy na łamach People, Sally Kirkland w weekend trafiła do hospicjum, a przez ostatni rok cierpiała na demencję. Na początku października przyjaciele aktorki zorganizowali zbiórkę na jej leczenie w serwisie GoFundMe. Pisano o "nagłej pomocy medycznej".

"W ostatnich miesiącach Sally podupadła na zdrowiu". Z kolejnych aktualizacji wynikało, że aktorka czuje się lepiej. W piątek 7 listopada napisano: "Dziękujemy za waszą miłość i wsparcie. Sally jest wdzięczna za waszą dobroć. Jest teraz w hospicjum, gdzie odpoczywa (...)". Kirkland zmarła 11 listopada 2025 roku.

Sally Kirkland: sławę przyniósł jej film Bogajewicza i Holland

Sally Kirkland karierę w show biznesie zaczęła jako modelka, by później poświęcić się aktorstwu. W 1961 roku ukończyła studia na American Academy of Dramatic Arts. Na przestrzeni lat występowała w spektaklach offbroadwayowskich, zaczęła pojawiać się w filmach i serialach jak: "The 13 Most Beautiful Women", "Going Home", "Hawai 5-0", "Żądło", "Przełęcz złamanych serc", "Kojak", "Starksy i Hutch", "Aniołki Charliego", "Szpital miejski", "Steel Magnolias", "JFK", "Gunmen", "Dni naszego życia", "Felicity’", "Bruce Wszechmogący", "Krwawy inters" czy krótkometrażowy "Kallie" z 2025 roku, który był ostatnim filmem, w którym zagrała.

W jednym z wywiadów żartobliwie przyznała, że zawsze prawie dostawała najważniejsze role, ale przegrywała z inną aktorką.

"Tyle razy prawie dostałam rolę, że myślałam, iż muszę być dobra skoro wybór jest zawsze pomiędzy mną a osobą, która tę rolę dostaje".

Łącznie w swojej karierze Kirkland zagrała w 270 produkcjach. Najważniejszą rolą była Anna z filmu Jerzego Bogajewicza pod tym samym tytułem. Scenariusz napisał Bogajewicz wraz z Agnieszką Holland, a film na ekrany trafił w 1987 roku.

Fabuła "Anny" luźno nawiązywała do spotkania rozpoczynającej wtedy karierę w Stanach Joanny Pacuły z mieszkającą w Nowym Jorku Elżbiety Czyżewskiej. Tytułowa Anna (w tej roli Kirkland), czeska emigrantka przybywa do Stanów Zjednoczonych, gdzie boryka się z wieloma problemami - niedopasowaniem, brakiem wiary w siebie. Wszystko zmienia się, kiedy spotyka na swojej drodze rodaczkę, aktorkę Krystynę (Paulina Porizkova).