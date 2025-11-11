Tatsuya Nakadai nie żyje. Japoński aktor znany z ról w takich filmach jak "Ran" czy "Harakiri" zmarł w wieku 92 lat. Smutne wieści przekazał The Japan News.



Tatsuya Nakadai: wybitny japoński aktor

Tatsuya Nakadai był jednym z najwybitniejszych japońskich aktorów XX i XXI wieku. Urodził się 13 grudnia 1932 roku w Tokio jako Motohisa Nakadai. Zanim trafił do świata kina, pracował jako sprzedawca w sklepie z ubraniami. Jego kariera aktorska rozpoczęła się przypadkowo, gdy został zauważony przez reżysera w teatrze. Wkrótce rozpoczął naukę aktorstwa i występował w małych rolach w filmach samurajskich. Jego debiut miał miejsce w latach 50.

W ciągu ponad siedemdziesięciu lat kariery Nakadai zagrał w ponad 140 filmach, współpracując z najwybitniejszymi reżyserami Japonii, takimi jak Masaki Kobayashi, Akira Kurosawa czy Mikio Naruse. Stworzył niezapomniane kreacje w dziełach "Harakiri", "Bunt", "Sobowtór" czy "Ran", które przyniosły mu uznanie na całym świecie.

Nigdy nie próbował kariery w Hollywood – całe życie poświęcił japońskiej kinematografii i teatrowi, stając się ikoną rodzimego kina. Do końca swoich dni pozostawał aktywny artystycznie.