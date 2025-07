"Dotarła do nas bardzo bolesna wiadomość. Zmarł nasz serdeczny kolega, jeden z najwybitniejszych aktorów Teatru Wybrzeże, Krzysztof Matuszewski, 'Matucha', 'Matuszka'" - napisano w mediach społecznościowych instytucji we wtorkowy poranek.



"Był jednym z najstarszych aktorów w zespole Wybrzeża, związany z naszym teatrem nieodmiennie od roku 1983. Przyjechał do Gdańska po studiach w krakowskiej PWST. W rozmowach chętnie i często wracał wspomnieniami do swego rodzinnego miasta - Czeladzi" - dodano.

Zaznaczono, że Krzysztof Matuszewski interesował się nie tylko aktorstwem, ale uwielbiał również stolarkę, pływanie czy jazdę na rowerze. "Był jedynym w naszym teatrze czynnym zawodnikiem curlingu, często wyjeżdżał na curlingowe zawody, o których później chętnie opowiadał" - uzupełniono.



"Był niemal zawsze uśmiechnięty, pogodny w relacji z innymi, zawsze chętny do rozmowy, rozładowujący stresowe sytuacje celnym żartem. Chętnie rozmawiał o problemach innych, swoje skrywał pod pogodną naturą, służył wsparciem, nie tylko na scenie bywał ojcem i dziadkiem dla młodszych kolegów i koleżanek. O swoich dzieciach i wnukach mówił czule i z troską" - opisano aktora.

Krzysztof Matuszewski: Najsłynniejsze role

Matuszewski był aktorem, który współpracował z legendami polskiego teatru. Grywał między innymi w przedstawieniach Jana Klaty, Eweliny Marciniak, Radka Stępnia czy Adama Orzechowskiego.



Jego ostatnie przedstawienia to między innymi "Wspólny pokój", "Puste miejsca", "Lilla Weneda", "Czego nie widać", "Wyzwolenie", "Życie intymne Jarosława" oraz "Śmierć Iwana Iljicza".



Zmarły artysta pojawiał się również w filmach i serialach. Widzowie mogą go pamiętać z takich produkcji, jak "Wróżby kumaka", "Czarny czwartek", "Kamerdyner" czy "Wielka woda".



"Będzie nam Ciebie, Matucha, strasznie brakować. Rodzinie i bliskim Matuchy składamy głębokie wyrazy współczucia" - podsumowano.