25 kwietnia, na dwa dni przed śmiercią, Tsang przyleciał do swojego rodzinnego miasta, Hongkongu. Wcześniej był w Singapurze. W Hongkongu poddał się obowiązkowej siedmiodniowej kwarantannie w The Kowloon Hotel. I właśnie w pokoju hotelowym znaleziono go martwego. Dzień wcześniej otrzymał negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Był trzykrotnie zaszczepiony na covid-19. Nie uskarżał się na żadne poważne problemy zdrowotne.

Kenneth Tsang: Był pionierem i legendą

Śmierć aktora w rozmowie z serwisem Deadline potwierdził jego agent. "Jestem głęboko zasmucony tą wiadomością. Będzie mi brakowało jego śmiechu i przyjaźni. Był pionierem i legendą swoich czasów w złotym wieku hongkońskiego kina. Swoimi odważnymi rolami przekraczał granice nie tylko tam, ale także w Hollywood. Jego dziedzictwo przetrwa w filmach, w których zagrał. Moje serce w tym trudnym czasie jest przy jego rodzinie" - powiedział menadżera Tsanga, Andrew Ooi.

Tsang urodził się w Szanghaju, a wychowywał w Hongkongu. Na studia udał się do Stanów Zjednoczonych. Ukończył architekturę na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Na początku lat 60. wrócił do Hongkongu, by rozpocząć tam karierę architekta. Ten zawód go jednak nie pociągał i skierował swoją uwagę ku aktorstwu. W stawianiu pierwszych kroków w branży filmowej pomogła mu siostra, Jeanette Lin, która była gwiazdą filmową. Zaczynał od ról w produkcjach kung-fu i filmach detektywistycznych. Później zaczął grywać w Hollywood.

W "Śmierć nadejdzie jutro" (2002) wcielił się w północnokoreańskiego generała Moona, którego syn staje się głównym przeciwnikiem Jamesa Bonda. W tej części przygód agenta 007 kreował Pierce Brosnan.

