Jacques Perrin urodził się w 1941 roku w Paryżu. Całe życie zawodowe poświęcił kinu.

Na swoim koncie miał role w ponad 70 filmach. Występował zarówno we włoskich, jak i we francuskich produkcjach - w takich jak "Pan od muzyki", "Braterstwo wilków" i "Prawie człowiek". Za rolę w ostatnim z tych filmów zdobył w 1996 roku nagrodę na festiwalu w Wenecji. Często wcielał się w oficerów. W takiej roli można było go oglądać m.in. w "Plutonie 317", "Krabie doboszu" i "Honorze kapitana".

Kinomani zapewne znają go najbardziej z roli w słynnym, nagrodzonym Oscarem filmie "Cinema Paradiso" w reż. Giuseppe Tornatore. Wcielił się w dorosłą wersję głównego bohatera, Salvatore'a.

Perrin spełniał się także jako producent, scenarzysta i reżyser. Był laureatem dwóch Cezarów. Pierwszego zdobył w 1996 roku jako producent filmu "Mikrokosmos", a kolejnego w 2009 roku za najlepszy film dokumentalny "Oceany".

"Mój upierzony przyjacielu..., pomóż mi zwrócić się do ludzi, którzy igrają z przyszłością naszej małej planety zagubionej we wszechświecie. Nie chcę współuczestniczyć w niszczeniu tej, na której żyją biliony cudownych stworzeń. Trzeba położyć kres wojnom, toksycznym zanieczyszczeniom, postępującej eksterminacji wielu gatunków roślin i zwierząt oraz cierpieniom milionów ludzi. Postęp musi pomagać człowiekowi żyć w harmonii z jego otoczeniem i środowiskiem. To prawdziwe wyzwanie dla ludzkości w trzecim tysiącleciu" - pisał Perrin w reżyserskiej eksplikacji "Mikrokosmosu".

