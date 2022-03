"Z ciężkimi sercami informujemy, że 2 marca 2022 roku Alan Ladd Jr. zmarł w spokoju we śnie i w otoczeniu rodziny. Nie jesteśmy w stanie opisać słowami, jak bardzo będzie nam go brakowało. Choć nie ma go już z nami, jego wpływ na filmy i kino będzie trwał dalej" - napisała na Facebooku córka producenta.



Amanda Ladd-Jones jest reżyserką filmu dokumentalnego "Laddie: The Man Behind the Movies" poświęconego postaci jej ojca.



Jak przypomina portal "Slashfilm", Alan Ladd Jr. urodził się 22 października 1937 roku. Był synem słynnego aktora, Alana Ladda . W przemyśle filmowym zaczął pracować w latach 60. ubiegłego wieku jako agent aktorski m.in. Warrena Beatty'ego i Roberta Redforda .



Po przenosinach do Londynu zajął się produkcją filmów. Wkrótce zaczął specjalizować się w kinie gatunkowym. Dzięki jego wsparciu swoje kariery rozpoczynali m.in. Brian de Palma , Mel Brooks , Ron Howard i George Lucas . To on dostrzegł potencjał tego ostatniego i jego pomysłu na odrzucany przez wszystkich film "Gwiezdne wojny" , który zmienił historię kina.

W 1979 roku Ladd Jr. założył własną firmę produkcyjną The Ladd Company. Produkował poprzez nią filmy takich twórców jak Akira Kurosawa , Ridley Scott czy Sergio Leone . To właśnie on wyprodukował ostatni film w karierze włoskiego reżysera - "Dawno temu w Ameryce" .

Lista filmów wyprodukowanych przez Ladda Jra jest długa. Są na niej takie hity jak m.in. "Wpływ księżyca" , "Kosmiczne jaja" , "Rybka zwana Wandą" , "Akademia policyjna" oraz "Braveheart - Waleczne serce" .



