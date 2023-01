Netflix: Nowości

"Sky Rojo 3" - trzecia odsłona netfliksowego hitu. Głównymi twórcami tego serialu są Esther Martínez Lobato i Álex Pina. Pierwsze dwa sezony pojawiły się na Netfliksie w 2021 roku.

Opis: "Sky Rojo" to historia ucieczki trzech kobiet, ale także opowieść o nich samych - trzech ofiarach handlu żywym towarem, które wyrywają się z matni, w którą są uwikłane. Serial opowiada o ich marzeniach, pokazuje piekło, jakie stało się ich udziałem, przyjaźń i solidarność, jaka je połączyła, a przy tym także niesamowitą energię, która utrzymuje je przy życiu.

Premiera: 13 stycznia (piątek)

"Różowe lata 90." - Sequel słynnego serialu - "Różowe lata 70.". W gościnnych rolach pojawią się Topher Grace, Mila Kunis , Ashton Kutche r, Laura Prepon i Wilder Valderrama.

Opis: Hello, Wisconsin! Jest rok 1995, a Leia Forman, córka Erica i Donny, spędza lato u dziadków, gdzie wkręca się w towarzystwo nowego pokolenia dzieciaków z Point Place pod czujnym okiem Kitty i srogim spojrzeniem Reda. Seks, narkotyki i rock’n’roll — ten styl życia nigdy nie umiera, po prostu zmienia postać.

Akcja realizowanego przez Netfliksa "That '90s Show" będzie rozgrywać się w 1995 roku. Widzowie będą śledzić losy Leii Forman (Callie Haverda), córki Erica i Donny, których w oryginalnym serialu zagrali Topher Grace i Laura Prepon. W trakcie letnich wakacji odwiedzi ona swoich dziadków, Kitty (Debra Jo Rupp) i Reda (Kurtwood Smith).



Premiera: 19 stycznia (czwartek)

"Zła dzielnica" - serialowy thriller. W rolach głównych: Ini Edo, Chidi Mokeme, Richard Mofe-Damijo.

Opis: Grupa prostytutek usiłuje wyrwać się z uścisku potężnego kryminalisty, ale z powodu korupcji politycznej i więzów krwi wolność wydaje im się niemal poza zasięgiem.

Premiera: 20 stycznia (piątek)

HBO Max i Canal+ dotrzymują kroku

"The Last of Us" - amerykański serial dramatyczny o tematyce postapokaliptycznej, stworzony przez Craiga Mazina i Neila Druckmanna. Główne role zagrają: Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Anna Torv (Tess), Gabriel Luna (Tommy), Merle Dandridge (Marlene), Nico Parker (Sara), Nick Offerman (Bill), Murray Bartlett (Frank), Jeffrey Pierce (Perry).

Opis: Historia przedstawiona w "The Last of Us" rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak współczesna cywilizacja została zniszczona. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie.

To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.

Premiera: 16 stycznia (poniedziałek) w HBO Max

"Niewidzialna wojna" - filmowa biografia Patryka Vegi podzielona na 6 odcinków. W rolach głównych: Rafał Zawierucha , Anna Mucha i Justyna Karłowska.

Opis: W swojej najnowszej ekranowej fabule popularny reżyser opowiada o samym sobie. Uznał, że skoro jego filmy zarobiły już ponad sto milionów dolarów to ich twórca i jego biografia to równie ciekawy temat. Dostajemy więc sześcioodcinkową historię, w której poznajemy Patryka Vegę od czasów, gdy jeszcze chodził do szkoły i wcale nie nazywał się Vega, aż po jego najnowsze już międzynarodowe filmowe plany.

Premiera: 15 stycznia (niedziela) w Canal+

