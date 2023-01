Sonia Szyc skończyła 18 lat

Jak na razie pokazała, że jej pasją jest muzyka. Co jakiś czas publikuje w mediach społecznościowych swoje covery, na których nastolatka prezentuje swoje wokalne i instrumentalne zdolności. W działalności artystycznej może liczyć na wsparcie dumnego taty.

"Ona chce śpiewać i pięknie śpiewa! Daję jej warunki, żeby się rozwijała. Wchodzi w to kroczek po kroczku" - aktor mówił kilka lat temu.

Instagram Wideo (IGTV) Rozwiń

Sonia Szyc ma już na swoim koncie kilka sukcesów jako wokalistka. Nagrała piosenkę Alicii Keys "If I Ain't Got You" i wystąpiła na XI Festiwalu Śpiewających Szkół.

Reklama

"Zawsze starałem się jej wpoić, aby marzyła. Marzycielom czasem jest trudniej i czasem cierpią, bo światem rządzi pieniądz, ale koniec końców to marzyciele zmieniają świat, jeżeli mają w sobie dość siły" - mówił Borys Szyc .

Kilka dni temu jego córka skończyła 18 lat i stała się pełnoletnia.



"Łatwo policzyć od 1 do 18tu. Ale jak to pojąć? Że minęło już tyle czasu i moja mała córcia staje się dziś dorosłą kobietą...? Kocham Cię córeczko bezwarunkową miłością. Sprawiłaś mi tyle wzruszeń, tyle się nauczyłem dzięki Tobie... Jesteś pięknym, mądrym i wrażliwym człowiekiem. Kobietą, która ma swoje jasne plany i marzenia. Życzę Ci żebyś czuła wolność i szczęście w dorosłym życiu. Żyj" -Borys Szyc napisał na Instagramie z okazji 18. urodzin córki.

Instagram Post Rozwiń

"Ryfka": Ekranowy debiut córki Borysa Szyca

W 2023 roku na ekrany kin trafi aktorski debiut Soni Szyc - film "Ryfka" .

"Dziś stanąłem z moją córką przed kamerą. Pierwszy raz była na planie, kiedy kręciłem 'Oficera'. Później wielokrotnie mnie odwiedzała, bawiąc się w przyczepie lub biegając po planie. Ale nigdy nie chciała być aktorką. Tak przynajmniej mówiła.... Dziś zaczęliśmy wspólnie przygodę życia, grając razem w filmie, co jest dla mnie na równi wzruszające i abstrakcyjne" - napisał 31 maja 2022 w mediach społecznościowych Borys Szyc .

Instagram Post Rozwiń

"Jest spokojna, uważna, skromna i totalnie przygotowana. A ja jestem w szoku i rozpływam się w ojcowskiej dumie. I zadumie nad mijającym czasem. Film nazywa się RYFKA. Reżyseruje Kuba Michalczuk a zdjęcia robi Maciek Ryter. Produkcja Serce. Trzymajcie kciuki" - dodał aktor.

Instagram Post Rozwiń

Tytułowa siedemnastolatka nieoczekiwanie wkracza do świata ojca, z którym utrzymuje szczątkowy kontakt. Nie zamierza zabawić w nim długo, ale ten standardowo krzyżuje jej plany. Nie tylko odkrywa, że dziewczyna zmaga się z trudnym życiowo tematem, ale też, wbrew jej woli, postanawia pomóc.

Co czterdziestoletni mężczyzna może wiedzieć o rozterkach dorastającej dziewczyny? Niewiele. Ale mimo początkowej niechęci i serii jego niefortunnych działań, szybko okazuje się, że tych dwoje łączy więcej, niż dzieli. Zupełnie nieoczekiwanie stają się dla siebie nawzajem remedium na tęsknotę za byciem zrozumianym.

"Ryfka": Kinowy debiut Soni Szyc 1 / 4 Zdjęcia do drugiego pełnometrażowego filmu Kuby Michalczuka rozpoczęły się 29 maja w Katowicach i potrwają do 15 lipca. Ekipa po zdjęciach na Śląsku przeniesie się do Warszawy. Źródło: materiały prasowe Autor: Maciej Ryter Serce udostępnij

W roli tytułowej Ryfki zobaczymy debiutującą na dużym ekranie Sonię Szyc . W rolę jej filmowego ojca wcielił się Borys Szyc . W filmie wystąpią także Anita Jańcia, Maciej Bisiorek, Anna Moskal, Anna Mrozowska, Magdalena Cielecka, Iza Kuna, Jan Peszek.



"Ryfka": O czym opowie film?

Zdjęcia Macieja Rytra oraz kreacje aktorskie Soni Szyc i Borysa Szyca sprawiają, że film Kuby Michalczuka w sugestywny i humorystyczny sposób opowiada o tym, że nigdy nie jest za późno, by coś zmienić, a to co drażni nas w bliskich, często jest ważną opowieścią o nas samych.

"To była duża przyjemność móc obserwować przy pracy tak wrażliwego reżysera, jakim jest Kuba Michalczuk. Nasi aktorzy wspaniale wpisali się w swoje role, ale największym pozytywnym zaskoczeniem okazała się główna aktorka - Sonia Szyc. Naprawdę trudno uwierzyć, że można być aż taką profesjonalistką, będąc pierwszy raz na planie. To spotkanie zapamiętamy na długo" - mówią Kuba Kosma i Katarzyna Sarnowska, producenci filmu.

"Dla mnie to od początku była historia o relacjach. O tym jak ciężko nam rozmawiać o podstawowych sprawach z najbliższymi. Dlatego kluczem było znalezienie aktorki, która naturalnie odda bohaterkę. Sonia okazała się idealnym wyborem, więc naturalnym było, aby Borys zagrał jej filmowego tatę. Jest to pomysł castingowy, który przekłada się na niezwykły ładunek emocjonalny na ekranie" - dodaje reżyser filmu Kuba Michalczuk.