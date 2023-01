Weekend w kinie: Mordercza "M3GAN", zabójczy Statham i "Ślub doskonały"

Tytułowe wydarzenie w polskiej komedii "Ślub doskonały" Nicka Morana nie zapowiadało się najlepiej już od samego początku. Panna młoda ( Aleksandra Adamska ) jest w ciąży, a jej zaborcza mamusia ( Ewa Kasprzyk ) nie chce słyszeć o prawdziwym ojcu dziecka. Pan młody ( Adam Woronowicz ) w zasadzie nie zna swojej przyszłej żony, a do ożenku został zmuszony wymownym szantażem przez przyszłą teściową.

Gdy nastaje dzień ślubu, rusza prawdziwa lawina zdarzeń. Pan młody budzi się w apartamencie dla nowożeńców z gigantycznym bólem głowy po hucznym wieczorze kawalerskim, u boku nieznajomej kobiety. Do drzwi rozlega się pukanie, trzeba działać szybko i ukryć kochankę w łazience. Całe szczęście to tylko drużba ( Piotr Głowacki ). Niestety chwilę później do tego samego pomieszczenia wpada przyszła panna młoda wraz ze swoją mamusią.

"Ślub doskonały" 1 / 8 Jak wiele rzeczy może pójść "nie tak" w najważniejszym dniu państwa młodych? O wiele, wiele, wiele więcej niż myślisz. Oto komedia pomyłek, w której próba ustalenia kto kim jest naprawdę i co przed kim ukrywa, wydawać się będzie nie do rozplątania. Źródło: materiały prasowe udostępnij

Jeżeli obaj panowie chcą wyjść cało z opresji - muszą szybko wymyślić alternatywną wersję wydarzeń. To jednak tylko pogarsza sprawę, bo z każdego kolejnego kłamstwa wpadają w następne. Wkrótce okaże się, że tu każdy ma coś do ukrycia. Ten dzień zaczyna niebezpiecznie zapowiadać się jak największa katastrofa w życiu przyszłej teściowej, teścia, świadka, wedding planerki i wszystkich dookoła. Tarapaty, jakie ich czekają i wykaraskanie się z nich wydawać się będą niemożliwą woltą. A nawet jeśli im się uda, będzie to tylko sekunda ciszy przed burzą i preludium do tego, co jeszcze ich czeka. Jedno wydaje się pewne: o tym ślubie jeszcze długo będzie się mówić. Tylko pytanie... czy tak, jak chciała mamusia?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ślub doskonały" [trailer] materiały prasowe

Thriller "M3GAN" okazał się kasowym hitem w USA, zbierając przy tym świetne recenzje. Jego główną bohaterką jest Gemma, znakomita programistka pracująca w firmie produkującej zabawki. Jej nowym zadaniem jest opracowanie lalki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. I tak właśnie powstaje tytułowa M3gan. Realistyczna zabawka zostanie zaprogramowaną jako najwspanialsza towarzyszka dziecka i największy sojusznik rodzica. Gemma niespodziewanie musi zaopiekować się swoją osieroconą siostrzenicą. Postanawia skorzystać z pomocy prototypu M3gan. Decyzja ta przyniesie niewyobrażalne konsekwencje.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "M3GAN" [trailer] materiały prasowe

Komedia szpiegowska "Gra fortuny" to nowy film Guya Ritchie'ego . Główny bohater produkcji Orson Fortune ( Jason Statham ) wraz ze swoją doborową ekipą musi stawić czoła cynicznemu i zdeprawowanemu do szpiku kości handlarzowi bronią Gregowi Simmondsowi ( Hugh Grant ). Zamierza on bowiem wprowadzić na czarny rynek najnowocześniejszą technologię masowego rażenia. Genialny plan Orsona wymaga namówienia do współpracy największego gwiazdora Hollywood Danny'ego Francesco ( Josh Hartnett ), który poza ekranem nie pali się do ryzykownych misji. Fortune potrafi być jednak zabójczo przekonujący, a propozycje, które składa są z gatunku tych nie do odrzucenia. Drużyna rasowych twardzieli wkracza do gry, której stawką jest przetrwanie ludzkości.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Gra Fortuny" [trailer] materiały prasowe

Mieszkający w stolicy Bhutanu Ugyen - główny bohater produkcji "Lunana. Szkoła na końcu świata" , nominowanej w zeszłym roku do Oscara w kategorii "najlepszy film międzynarodowy" - ma jasno sprecyzowany plan na życie. Mężczyzna marzy o karierze piosenkarza i w tym celu planuje wyjechać do Australii. Zanim jednak będzie mógł to zrobić, musi odbyć ostatni rok rządowej służby nauczycielskiej. Decyzją przełożonych trafia do najbardziej odległej wiejskiej szkoły. Położone na wysokości pięciu tysięcy metrów miejsce nie ma nic wspólnego z wygodnym życiem, jakie do tej pory prowadził. Nie ma tam elektryczności, brakuje jakichkolwiek materiałów edukacyjnych, a w klasie, w której ma prowadzić zajęcia, obok swoich podopiecznych spotkać może... jaka. Choć początkowo Ugyen chce jak najszybciej stamtąd uciec, zaangażowanie młodych uczniów, ale też serdeczność i niesamowita siła mieszkańców wioski sprawiają, że zaczyna zmieniać opinie o tym wyjątkowym miejscu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Lunana. Szkoła na końcu świata" [trailer] materiały prasowe

Dramat "Godland" to nowa produkcja Hlynura Palmasona ( "Zimowi bracia" , "Biały, biały dzień" ). Przez zimne strumienie, nagie skały i szmaragdowe mchy zmierza ku nowej parafii luterański ksiądz Lucas ( Elliott Crosset Hove ). Młodemu Duńczykowi towarzyszy lokalny przewodnik i bajarz Ragnar ( Ingvar Sigurðsson ). Od początku ich relacja pełna jest napięć, bowiem kapłan ma misję i pasję kolonizatora, którym starzec uparcie się przeciwstawia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Godland" [trailer] materiały prasowe

Południowokoreański horror "Wilcze stado" rozpoczyna się, gdy grupa skazańców na mocy ekstradycji jest transportowana z Filipin do ojczyzny. Kryminaliści z eskortującymi ich policjantami wsiadają na pokład wielkiego kontenerowca. Sytuacja wymyka się spod kontroli, a oswobodzeni bandyci zaczynają metodycznie masakrować funkcjonariuszy. Jednak ani jedni, ani drudzy nie mają pojęcia, że prawdziwe niebezpieczeństwo czyha na nich pod pokładem. Pływające piekło, z którego nie da się uciec.

Wideo "Wilcze stado": Polski zwiastun

Tytułowany bohater familijnej produkcji "Świat Bustera" to jedenastoletni chłopiec, który uwielbia swoje życie. Jest urodzonym optymistą, więc wie, że czasem życie rzuca kłody pod nogi, ale przy odrobinie magii i dużej dawce miłości ostatecznie ze wszystkim można sobie poradzić. Zawsze chętnie pomaga młodszej kulejącej siostrze, rodzicom i swojemu dobremu przyjacielowi, panu Larsenowi, który tak jak Buster jest "mistrzem magii". Tego lata chłopak ma nadzieję zostać gwiazdą pokazu talentów, ale jednocześnie ma całkiem sporo na głowie...



Wideo "Świat Bustera": Zwiastun

Główną bohaterką animacji "Yuku i magiczny świat" jest tytułowa myszka, która mieszka z rodziną w piwnicach wielkiego zamku. Pewnego dnia dowiaduje się, że jej babcia potrzebuje magicznego kwiatu z Himalajów. Rozwiązanie jest proste - trzeba ruszyć w drogę i go znaleźć! W lesie zdającym się nie mieć końca można się zgubić, a wszędzie czyhają dzikie zwierzęta. Yuku ma jednak silną motywację, żeby trafić do oddalonych szczytów. Nieoczekiwaną pomocą dla myszki będą piosenki grane na ukulele i zagadki, które usłyszała w zamkowych piwnicach. Dzięki nim po jej stronie staną Lis i Lisica, a także Królik. Najgroźniejszy rywal, czyli Wilk pilnujący gór, może okazać się nie taki straszny, jak go malują! Czy Yuku uda się pomóc babci i znaleźć magiczny kwiat?