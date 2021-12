Jak podają brytyjskie media, oficjalnym powodem, na który powoływał się Leonardo DiCaprio filmowy profesor, jest niemal "królewski" status aktorki. Nie brak jednak innych sugestii.



Film "Nie patrz w górę" w wynikach oglądalności idzie jak burza. Niemała w tym zasługa wcielającej się w prezydent USA Meryl Streep . I choć ona sama pracę na planie wspomina z umiarkowanym entuzjazmem, widzowie pokochali ją za kreację prezydent USA.

Niewiele jednak brakuje, aby widzowie przestali kochać Leonardo DiCaprio, który - jak ujawnił reżyser Adam McKay - kwestionował konieczność wystąpienia starszej koleżanki nago. Zwłaszcza, że na ciele aktorki widniał tatuaż. Dość charakterystyczny, umiejscowiony na lędźwiach, estetycznie kontrowersyjny. A to zdaniem DiCaprio już w ogóle nie przystoi gwieździe takiej, jak Meryl Streep. I jak wyznał reżyser w wywiadzie dla "The Guardian", na nic zdały się tłumaczenia, że to jest tylko film, tylko rola. Leonardo DiCaprio był zachowaniem tej sceny nad wyraz rozczarowany. I to pomimo że w filmie zamiast ciała Streep pokazane było ciało innej kobiety.

Nabrać się dał jednak nie tylko on, ale i mnóstwo fanów, którzy zalali media społecznościowe komentarzami sugerującymi, że prędzej spodziewali się ujrzeć kometę aniżeli nagą Meryl Streep.

Bohaterka całego zamieszania - jak wynika z relacji reżysera - nie miała najmniejszego problemu z zagraniem tej sceny. "Nawet nie mrugnęła" - powiedział Adam KcKay.



"Nie patrz w górę": Hit Netfliksa

"Nie patrz w górę" to czarna komedia katastroficzna o dwójce astronomów - w tych rolach Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence - którzy próbują ostrzec ludzkość przed zbliżającą się w stronę Ziemi niebezpieczną kometą. Tyle że ich przestrogi mało kto bierze na poważnie. Społeczeństwo zmanipulowane słowami polityków zamiast zatrzymać się i "spojrzeć w górę", skupia się na obracaniu zagrożenia w żart i czerpaniu z niego zysków.

Produkcja weszła do kin 10 grudnia, a dwa tygodnie później zadebiutowała na Netfliksie.

Film cieszy się wielkim zainteresowaniem i zbiera zasadniczo pochlebne recenzje. Według portalu Flixpatrol, "Nie patrz w górę" jest obecnie najpopularniejszym filmem na platformie w 88 krajach.

Wideo "Nie patrz w górę": Oficjalny zwiastun

