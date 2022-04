Nicolas Cage to bez wątpienia jedna z najciekawszych postaci w Hollywood. Niegdyś należał do grona najbardziej obiecujących aktorów, z biegiem lat zaczął występować w coraz dziwaczniejszych niskobudżetowych produkcjach, a swoją nadmiernie ekspresyjną grą wprawiał w osłupienie widzów i recenzentów. Krytycy podkreślali, że zdobywca Oscara za brawurową kreację w słynnym melodramacie "Zostawić Las Vegas" konsekwentnie rozmieniał talent na drobne, stając się powoli karykaturą samego siebie. W karierze nie pomogły mu też problemy finansowe. Cage w ciągu kilku lat stracił liczącą 150 mln dolarów fortunę i znalazł się na skraju bankructwa.

Reklama

Nicolas Cage: Stracone szanse

Jek się okazuje, jego kariera mogła się potoczyć zupełnie inaczej, bo miał szansę zagrać w filmach, dzięki którym uniknąłby upadku. Ujawnił to sam Cage w rozmowie z "People". Powiedział, że przed laty zrezygnował z ról w "Matriksie" i "Władcy Pierścieni" . Ról poważnych - w filmie Wachowskich miał zagrać Neo, a w ekranizacji prozy J.R.R. Tolkiena przymierzany był do roli Aragorna. Dlaczego Cage odrzucił te propozycje? Powodem była chęć spędzenia czasu z rodziną, którą aktor, jak sam podkreśla, zawsze stawiał na pierwszym miejscu. "Nie istnieje wersja Nica Cage’a, która nie traktowałaby rodziny priorytetowo. Odrzuciłem 'Matrixa' i 'Władcę Pierścieni', bo nie chciałem wyjeżdżać na trzy lata do Australii i Nowej Zelandii. Musiałem być w domu z moim synem Westonem" - zdradził.

Wygląda na to, że po wielu latach bezowocnych prób przypomnienia o sobie widowni, ceniony dawniej aktor ma szansę wrócić na szczyt. Najnowszy film Cage’a, mocno autoironiczna komedia "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" , w którym gwiazdor wcielił się w samego siebie, zbiera na świecie wyjątkowo entuzjastyczne recenzje. Fabuła produkcji koncentruje się na zmagającym się z kłopotami finansowymi aktorze, który przyjmuje zaproszenie do posiadłości tajemniczego milionera, nie podejrzewając, że zostanie uczestnikiem niebezpiecznej gry. Na ekranie Cage’owi partnerują m.in. Neil Patrick Harris, Pedro Pascal i Tiffany Haddish. Polska premiera obrazu odbędzie się już 22 kwietnia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" [trailer] materiały prasowe

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Książę Harry i Meghan na otwarciu Invictus Games © 2022 Associated Press

Zobacz również:

Jan Kociniak: Nie tylko Gucio

Carmen Electra: Królowa parodii w bikini

"Kanał": Takiego obrazu wojny nikt nie pokazał. Mija 65 lat od premiery