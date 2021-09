Pijacki wybryk Nicolasa Cage'a. Został wyrzucony z restauracji w Las Vegas

Do zdarzenia doszło w eleganckiej restauracji Lawry's Prime Rib w centrum Las Vegas. Nicolas Cage, według świadków, do których dotarł dziennik "The Sun", raczył się drogą whisky i tequilą, aż w końcu przestał panować nad swoich zachowaniem. Na nagraniu wideo wykonanym przez jednego z gości restauracji widzimy Cage siedzącego na sofie, w spodniach w leopardzie cętki, bez butów, bo jego klapki zapodziały się nieopodal. Aktor mówi coś w bełkotliwy sposób, a czasami wręcz pokrzykuje. Próbował wrócić do głównej sali, ale obsługa nie pozwalała mu na to. Pod koniec filmu Cage zostaje wyprowadzony z lokalu.



Reklama

"W pierwszym momencie myśleliśmy, że to bezdomny. Zaszokowało nas, gdy okazało się, że jest to Nicolas Cage" - relacjonował jeden ze świadków na łamach "The Sun".



Nicolas Cage: Ślub po pijaku

O pijackich wybrykach Cage’a mówiono jeszcze głośniej w marcu 2019 r. Wtedy wziął czwarty ślub - z makijażystką Eriką Koike. Cztery dni po ceremonii złożył do sądu prośbę o unieważnienie małżeństwa. Argumentował, że był zbyt pijany, żeby cokolwiek pamiętać. Kiedy sąd odrzucił wniosek, złożył pozew o rozwód i ten doszedł do skutku.



Obecny rok był dla Cage pełen intensywnych emocji, zarówno tych dobrych, jak i złych. W lutym po raz piąty stanął na ślubnym kobiercu. Tym razem jego wybranką została 30 lat młodsza Japonka, Riko Shibata. Natomiast w maju w wieku 85 lat zmarła jego matka, Joy Vogelsang.



W wywiadzie, jakiego w 2018 r. udzielił dziennikowi "Guardian", Cage przyznał, że tym, co utrzymuje go w trzeźwości, jest praca. "Jeśli nie muszę rano nigdzie iść i nie mam pracy do wykonania, może to być dla mnie bardzo destrukcyjne. Wtedy po prostu usiądę, zamówię dwie butelki czerwonego wina i się w tym zatracę. Nie chcę być tą osobą, więc muszę pracować" - stwierdził.

Nicolas Cage gra... Nicolasa Cage'a

W przyszłym roku zobaczymy aktora w przewrotnym filmie "The Unbearable Weight of Massive Talent" ("Będący nie do zniesienia ciężar ogromnego talentu"). Jego bohaterem jest... Nicolas Cage grany przez Nicolasa Cage’a. Filmowy Cage pogrążony jest w długach, z powodu których zgadza się pojawić na urodzinach meksykańskiego miliardera, który jest jego wielkim fanem i który ma nadzieję zainteresować go napisanym przez siebie scenariuszem. Mężczyzna okazuje się bossem meksykańskiego kartelu narkotykowego. Cage zostanie zwerbowany przez CIA do misji wymierzonej przeciwko gangsterowi.