Niespodziewany upadek Nicolasa Cage'a rozpoczęły klapy takich produkcji jak "Uczeń czarnoksiężnika" czy "Ghost Rider 2" . Wkrótce popularny aktor zaczął występować w filmach przeznaczonych od razu do obiegu domowego. Były to niskobudżetowe produkcje klasy C, w których należałoby się spodziewać raczej początkujących aktorów, a nie kogoś z tak bogatym doświadczeniem.



Reklama

Według pojawiających się w tamtym okresie informacji, Cage nie miał wyjścia. Nie dość, że roztrwonił 150 milionów dolarów, to jeszcze musiał oddać urzędowi skarbowemu ponad 6 milionów. Zaczął więc grać w każdym możliwym filmie, by spłacić swoje długi i mieć z czego żyć.

Nicolas Cage: Czas rozliczenia 1 / 16 Nicolas Cage wywodzi się z artystycznej rodziny. Jego ociec był scenarzystą, matka tancerką, a babcia aktorką. Z kolei wujek, Francis Ford Coppola, wyreżyserował między innymi trylogię "Ojca chrzestnego" i "Czas Apokalipsy". Chcąc samemu dojść do wszystkiego, Nicolas zmienił nazwisko - z Coppola na Cage. Źródło: East News udostępnij

"Wydzwaniają do mnie ci wszyscy wierzyciele i urząd skarbowy, a ja nie jestem w stanie opłacić 20 tysięcy dolarów miesięcznie, by moja mama nie musiała iść do szpitala psychiatrycznego. To wszystko wydarzyło się za jednym zamachem" - wspominał Cage w wywiadzie dla magazynu "GQ".

I dodał, że zaczął grać w czym popadnie, by nie ogłaszać bankructwa, do czego namawiało go wielu. "Rok po roku kręciłem po cztery filmy rocznie. Wciąż jednak musiałem coś w nich odnaleźć, aby móc się zaangażować w te produkcje na całego. Większość z nich była do kitu. Trafiały się wspaniałe, takie jak 'Mandy' , ale większość była zła. Mimo to nigdy w nich nie udawałem. A wszyscy byli błędnie przekonani, że kręcę je, ale mam je gdzieś. Troszczyłem się o nie" - wyznał Cage.



Wideo "Mandy": Official Trailer

I dodał, że chętnie grałby dalej w produkcjach największych hollywoodzkich studiów filmowych, ale ich producenci przestali do niego dzwonić.

Cage przekonuje, że oficjalnie spłacił wszystkie długi. Poza tym sukces kilku jego niezależnych filmów, takich jak ubiegłoroczna "Świnia", sprawił, że aktor zaczął odzyskiwać dawną pozycję.



Wideo "Pig": Official Trailer

Kolejnym sygnałem, że Cage wrócił na szczyt, ma być film "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" , który trafi na ekrany 22 kwietnia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" [trailer] materiały prasowe

Zobacz też:



Wychowywał go głównie ojciec. Kim dzisiaj jest syn polskiej seksbomby?

Gwiazda odchodzi z show-biznesu! Co będzie robiła?

Filmy o Ukrainie, które pozwolą lepiej zrozumieć sytuację za wschodnią granicą!