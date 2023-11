"To, co miałem robić, to dosłownie stać w innym wymiarze i obserwować zniszczenie wszechświata. Kal-El był naocznym świadkiem końca uniwersum. Można więc sobie tylko wyobrazić, co byłem w stanie przekazać w tak krótkim czasie. Na planie byłem może około trzech godzin. Nie miałem żadnych dialogów, więc mogłem przekazywać emocje jedynie oczami. I to właśnie zrobiłem" - opowiada Cage.