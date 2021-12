Nicolas Cage jako Dracula w "Renfield"

Oparty na motywach powieści Brama Stokera "Renfield" opowie historię tytułowego pomocnika hrabiego Draculi. W roli tytułowej zobaczymy Nicholasa Houlta . Film wyreżyseruje Chris McKay , twórca "Wojny o jutro".



Postać Renfielda po raz pierwszy pojawiła się w powieści "Dracula" Brama Stokera wydanej w 1897 roku. Był to pacjent szpitala psychiatrycznego ogarnięty obsesją picia krwi, która miała zapewnić mu nieśmiertelność. Został służącym Draculi, który w ramach "wdzięczności" karmił go owadami i szczurami, dając złudną nadzieję na to, że dzięki niemu zyska upragnioną nieśmiertelność.

Reklama

Nie wiadomo, w jaką stronę podąży fabuła filmu McKaya. Według enigmatycznych zapowiedzi, ma to być opowieść umiejscowiona we współczesności i mająca komediowy klimat. Scenariusz filmu "Renfield" napisał Ryan Ridley ("Rick i Morty") na podstawie pomysłu Roberta Kirkmana ("The Walking Dead").

Oscar za rolę w filmie "Zostawić Las Vegas" z 1995 roku zapewnił Nicolasowi Cage'owi sławę i pozycję jednego z największych gwiazdorów kina. Ugruntował ją występami w serii wysokobudżetowych widowisk oraz nominacją do Oscara za rolę w "Adaptacji" . Ostatnio jednak, delikatnie mówiąc, Cage rozmienił się na drobne.



Nicolas Cage: Czas rozliczenia 1 / 16 Nicolas Cage wywodzi się z artystycznej rodziny. Jego ociec był scenarzystą, matka tancerką, a babcia aktorką. Z kolei wujek, Francis Ford Coppola, wyreżyserował między innymi trylogię "Ojca chrzestnego" i "Czas Apokalipsy". Chcąc samemu dojść do wszystkiego, Nicolas zmienił nazwisko - z Coppola na Cage. Źródło: East News udostępnij

Rolę w filmie dużej wytwórni po raz ostatni dostał w 2011 roku, gdy zagrał w "Ghost Riderze 2" . Od tej pory pojawił się w niezliczonej ilości niezależnych produkcji, często ocierających się o kicz i mikroskopijny budżet. W przyszłym roku spodziewany jest triumfalny powrót Cage'a za sprawą roli... siebie samego w filmie "The Unbearable Weight of Massive Talent".

Zobacz również:

Szczere słowa Stuhra. "Byłem upodlony, pijany i leżałem na ziemi"

Jej śmierć wstrząsnęła Polską. Co naprawdę się stało?

W wieku 10 lat popadła w... alkoholizm. Co robi dziś?