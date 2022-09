Platforma zyskała niezwykłą popularność na całym świecie. To za sprawą ogromnej gamy różnorodnych filmów, seriali i dokumentów. Dodatkowo istnieje możliwość oglądania dostępnych materiałów w trybie offline. Wystarczy pobrać dany tytuł na telefon i cieszyć się nim bez limitu np. w samolocie.

Netflix: Jak założyć konto?

Utworzenie własnego profilu na platformie jest bardzo proste i zabiera niewiele czasu. Wystarczy wejść na stronę netflix.com i wybrać jeden spośród trzech pakietów, który najbardziej nam odpowiada.

Następnie wpisujemy nasze dane do logowania, podając e-mail i wymyślając hasło. Ostatnim etapem jest wybór metody płatności. Później serwis automatycznie co miesiąc będzie pobierał od nas opłaty. Warto wspomnieć, że dla nowych użytkowników dostępny jest 30-dniowy okres próbny.

Netflix: Dostępne pakiety i ich cena

Od sierpnia 2021 roku obowiązuje nowy cennik. Część pakietów jest przez to droższa, jednak są wyjątki, w których cena spadła.

Obecnie dostępny jest pakiet Podstawowy z jakością obrazu SD, którego cena została obniżona o 3 zł i kosztuje obecnie 29 zł miesięcznie. W tej ofercie dostępny jest tylko jeden ekran. Oznacza to, że więcej niż jedna osoba nie może korzystać jednocześnie z usług serwisu.

Pakiet Standard dostępny jest od 43 zł za miesiąc, z jakością Full HD. Z tej oferty mogą korzystać na raz dwie osoby.

Ostatnim dostępnym abonamentem jest pakiet Premium, z jakością 4K/HDR. Cena tej oferty wzrosła o 8 zł w związku z czym, kosztuje on obecnie 60 zł miesięcznie. W tym samym czasie z platformy mogą korzystać aż cztery osoby.

Wzrost cen w USA i Europie. Co z Netflixem w Polsce?

Raptem rok temu nastąpił pierwszy wzrost abonamentów Netflixa. Jednak patrząc na obecną sytuację możemy spodziewać się niebawem kolejnej podwyżki.

Pierwszym krajem, w którym zwiększono koszty serwisu były Stany Zjednoczone. Następnie podobne zmiany wprowadzono w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W UK pierwsze dwa pakiety podniesiono o jednego funta, a opłata za trzeci pakiet Premium wzrosła o dwa funty. Natomiast w Irlandii pakiet Podstawowy i Standard wzrosły o jedno euro, a ostatnia oferta aż o trzy euro.

Biorąc pod uwagę zmiany w powyższych krajach, można wnioskować, że za jakiś czas cena oferty Podstawowej może wahać się pomiędzy 39 a 42 zł. Natomiast jeśli chodzi o plan Standard będzie to od 61 do 70 zł. W takim wypadku pakiet Premium kosztowałby od 89 do 99 zł.

Jednak Netflix nie wydał jeszcze oficjalnego stanowiska, w sprawie wzrostu cen w ofercie polskiej.

Netflix z reklamami

Od pewnego czasu zarząd serwisu pracuję nad wprowadzeniem tańszego planu z płatnymi reklamami. Chcąc oglądać produkcje Netflixa w tańszej cenie, będzie można wykupić pakiet, w którym będą wyświetlane krótkie bloki reklamowe.

Wciąż brak oficjalnych informacji, jednak serwis Bloomberg dotarł do wiadomości, że taka oferta miałby kosztować w Stanach około 8 dolarów miesięcznie. W związku z czym, Polacy mogliby liczyć na cenę 20-22 zł miesięcznie.



