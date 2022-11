Netflix i HBO Max pełne hitów w listopadzie! Co zobaczymy na ekranach?

Choć to dopiero początek listopada, na platformach streamingowych już teraz roi się od wielkich hitów filmowych i serialowych. Z pewnością jedną z najbardziej wyczekiwanych premier jest 5. sezon serialu "The Crown", czyli ciąg dalszy historii inspirowanej losami brytyjskiej rodziny królewskiej. Co jeszcze zobaczymy na ekranach w nadchodzącym tygodniu? Szczegóły poniżej!

Zdjęcie The Crown / Keith Bernstein / Netflix / materiały prasowe