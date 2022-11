Weekend w kinie: Zakochani heterycy, zakochani geje

"Listy do M." powracają z piątą częścią wigilijnej opowieści. W kolejnej odsłonie kultowej serii zobaczymy świąteczne perypetie ulubionych bohaterów. Z czym zmierzą się tym razem? Melowi ( Tomasz Karolak ) jak zwykle nic nie wychodzi. Zbieg okoliczności sprawia, że staje się bohaterem mimo woli, a jego nie zawsze kryształowy charakter znowu zostaje wystawiony na próbę. Wojciech ( Wojciech Malajkat ), który nie czuje wszechobecnej radosnej atmosfery, spotyka na swojej drodze kogoś, kto zmienia jego świąteczne plany. Z kolei Karina ( Agnieszka Dygant ) i Szczepan ( Piotr Adamczyk ) uwikłają się w walkę o spadek, który może poróżnić nawet najbliższych. Przekonają się czy z rodziną rzeczywiście dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach. To oczywiście nie wszystko! W tej części pojawią się też nowi bohaterowie i ich zaskakujące historie. Twórcy "Listów do M. 5" skupią się jak zawsze na uniwersalnych wartościach, takich jak miłość, bliskość czy życzliwość, które obecnie są najistotniejsze.



O filmie "Bros" , pierwszej realizowanej przez duże studio gejowskiej komedii romantycznej, było głośno już od chwili ogłoszenia informacji, że powstanie. Obsadzona wyłącznie homoseksualnymi aktorami produkcja budziła spore kontrowersje. "Chcemy pokazać ludziom, że to super, że aktor hetero może otrzymać Oscara za rolę geja, ale chcemy też zwrócić ich uwagę na to, jak zabawni, ciepli i wspaniali potrafią być aktorzy LGBTQ wcielający się w postaci, których zwykle nie mają okazji zagrać" - powiedział Billy Eichner , który wystąpił w "Bros" w jednej z głównych ról i napisał jego scenariusz razem z reżyserem Nicholasem Stollerem .

W USA "Bros" zaliczyło finansową klapę. Za niezłymi recenzjami krytyków nie poszły przychody z kinowych biletów. Zdaniem Eichnera to efekt homofobii. "Tak wygląda świat, w jakim żyjemy. Nawet ze świetnymi recenzjami i wysokimi ocenami filmu, heterycy, szczególnie w niektórych częściach naszego kraju, po prostu nie pójdą do kina na 'Bros'. To smutne, ale tak właśnie jest" - stwierdził.



Dwukrotny zdobywca Oscara (za "Rozstanie" i "Klienta" ) Asghar Farhadi powraca do rodzinnego Iranu i czerpiąc z lokalnego kontekstu, tka kolejną uniwersalną, przejmującą przypowieść. Tym razem o człowieku, który stał się zakładnikiem sądów, w tym wydającego najostrzejsze wyroki trybunału, jakim są media społecznościowe. Podążając za tytułowym "Bohaterem" , reżyser z wyczuciem i wprawą filmowego linoskoczka porusza się po cienkiej granicy, jaka dzieli ofiarę od przestępcy, sukces od porażki, a dobre chęci od nieczystych intencji.



Rahim ( Amir Jadidi ) wychodzi na krótką przepustkę z więzienia, gdzie odsiaduje wyrok za długi. Ma ledwie dwa dni na przekonanie wierzyciela, by ten darował mu część należności. Najwyraźniej los mu sprzyja, bo w ręce mężczyzny nieoczekiwanie trafia torba pełna złotych monet. Kiedy "Bohater" zrozumie, że brzęczący pakunek zawierał także pokusy, niechcianą sławę i wyroki serwowane przez anonimowy tłum, będzie już za późno, by zatrzymać spiralę dramatycznych wydarzeń.



Dokument Łukasza Kowalskiego "Lombard" to poruszająca, pełna szalonego humoru opowieść o ludziach, którzy walczą o przetrwanie, pomagając jednocześnie bardziej potrzebującym. Jola i Wiesiek to para w życiu i w biznesie z Bytomia. Wraz z trójką swoich pracowników prowadzą prawdopodobnie największy lombard w Europie. Czas jego świetności minął jednak wraz z zamknięciem okolicznych kopalni i szerzącym się w mieście bezrobociem. Pozbawieni środków do życia mieszkańcy "polskiego Detroit" znoszą pod zastaw coraz bardziej absurdalne i bezużyteczne przedmioty.



Upadającemu biznesowi nie pomagają ani szalone, marketingowe pomysły Wieśka, ani tym bardziej czułe serce Joli, która klientów wspiera nie tylko dobrym słowem, ale i gorącą zupą czy ciepłym kożuchem. Choć lombard przynosi straty, to staje się ważnym centrum życia lokalnej społeczności. Wkrótce jednak znajduje się na krawędzi bankructwa, a związek Joli i Wieśka zostaje wystawiony na próbę. W obliczu nadciągającej katastrofy, właściciele podejmą ostatnią próbę ratowania biznesu i miłości.



Akcja dramatu wojennego "Klondike" Maryny Er Gorbach rozgrywa się w Donbasie w 2014 roku. Irka i Tolik mieszkają na wschodzie Ukrainy, w pobliżu granicy z Rosją. Para spodziewa się dziecka. Pewnego dnia fragment zestrzelonego przez rosyjskich separatystów samolotu burzy ścianę ich domu. Prorosyjscy znajomi oczekują od Tolika, że się do nich przyłączy, zaś prozachodni brat Irki podejrzewa, że Tolik chce zdradzić Ukrainę. Tymczasem Irka próbuje zawrzeć pokój pomiędzy mężem a bratem, angażując ich w naprawę zniszczonego domu.



Główna bohaterka animacji zatytułowanej "Nel i tajemnica kurokota" wraz z trzema łasicami o imionach Drapcio, Pyśka i Łasuch są największymi rozrabiakami w Mgiełkogrodzie. Mają wyjątkowy talent do znajdowania się w złym miejscu o niewłaściwym czasie. Pod nieuwagę straży dworskiej, ekipa trafia na przyjęcie, w czasie którego Nel przebiera się za księżniczkę. Poznając tajemnicze kąty zamku niepożądani goście przypadkiem podglądają bezwzględnego dziedzica Tristana, gdy ten za pomocą magicznego eliksiru zamienia przyszłego króla w... kurokota - pół kurczaka, pół kota. Od tej chwili losy Mgiełkogrodu zależą od Nel i jej gangu, z którym musi ocalić księcia Rolanda i powstrzymać przebiegłego Tristana. Podczas pełnej przygód misji, która będzie wymagała odwagi, sprytu i grupy najlepszych przyjaciół, Nel odkryje, że szlachetność w sercu nosi każdy z nas!