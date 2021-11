Natalia Janoszek to aktorka, która bardziej niż w Polsce rozpoznawalna zdaje się być poza granicami naszego kraju. Udało jej się zaistnieć w Bollywood, gdzie jest traktowana jak gwiazda.



Natalia Janoszek i wyjątkowa kolacja

Ostatnio Natalia Janoszek zaangażowała się w działanie platformy, na której można organizować licytacje. Aktorka postanowiła zebrać środki na cele charytatywne, wystawiając kolację, na którą zaprosi zwycięzcę. Chętnych nie brakowało, a licytację wygrał grecki bogacz Victor Restis, który za wieczór z piękną Polką zapłacił prawie... milion dolarów.



Reklama

Instagram Wideo (IGTV)

"Nie ukrywam, że się cieszę, bo pomożemy wielu różnym fundacjom" - powiedziała w rozmowie z "Dzień dobry TVN".

Natalia Janoszek i Victor Restis są już po spotkaniu, do którego doszło w Grecji. Wylicytowana za milion dolarów kolacja odbyła się w miniony poniedziałek w urokliwej restauracji położonej na terenie nadmorskich przedmieść Aten - podał Pudelek.

Instagram Post

"Pan Victor przyszedł ubrany bardzo casual, nieformalnie. Towarzyszyło mu czterech ochroniarzy" - powiedziała portalowi gwiazda.

Natalia Janoszek: Indyjski sen 1 / 8 Urodzona w 1990 roku w Bielsku-Białej aktorka i modelka od dziecka należała do Zespołu Pieśni i Tańca „Beskid”, a następnie grupą „Bielsko”. Przez dziesięć lat reprezentowała Polskę w międzynarodowych konkursach na całym świecie. W latach 2009-2013 występowała w licznych konkursach piękności. Źródło: East News Autor: KRZYSZTOF OREMUS / Agencja SE udostępnij

Janoszek zdradziła ponadto, że jej towarzysz "może pochwalić się wiedzą na temat bieżących wydarzeń na świecie i biegle posługuje się kilkoma językami". Podczas spotkania mieli rozmawiać m.in. o polityce i kinie. Co więcej, milionera ponoć wyjątkowo zainteresował nowy projekt, w który zaangażowana jest 31-latka. Polka nie wyklucza podjęcia współpracy z Grekiem, który marzy o byciu producentem filmowym.

Instagram Post

Jak się okazało, Victora Restisa sporo łączy z ojczyzną Janoszek. Grecki milioner był niegdyś ambasadorem San Marino w Polsce, ponadto posiadał nawet udziały w jednej z sieci komórkowych. Ponoć wraz z Janoszek planują już kolejne spotkanie. Tym razem w Polsce.

Natalia Janoszek: Kariera

Natalia Janoszek karierę rozpoczynała jako modelka. Przez dziesięć lat reprezentowała Polskę w międzynarodowych konkursach na całym świecie. W latach 2009-2013 występowała w licznych konkursach piękności.

Polka jest absolwentką prestiżowej nowojorskiej szkoły Lee Strasberg Theatre and Film Institute, którą ukończyły m.in. Marilyn Monroe, Angelina Jolie i Lady Gaga. Na swoim koncie ma między innymi główne role w filmach "Dreamz" oraz "Chicken Curry Law". Za tę ostatnią kreację została nagrodzona na Festiwalu Filmowym JIFFA.

Instagram Post

W 2020 roku wystąpiła w filmie "The Swing of Things", który opowiada o parze, która w podróży poślubnej przypadkowo trafia do hotelu dla swingersów. W nawiązaniu do tego elementu fabuły Janoszek została zapytana o to, czy miała do czynienia ze swingersami. Okazało się, że polska aktorka nocowała kiedyś w hotelu dla swingersów, dzięki czemu poznała ekipę realizującą film.



Natalia Janoszek w czarnej sukni. Piękna Polka podbija Cannes 1 / 6 Natalia Janoszek jest stałym gościem czerwonego dywanu podczas tegorocznego Festiwalu Filmowego w Cannes. Jej kolejne kreacje przykuwają uwagę fotoreporterów z całego świata. Na zdjęciu: Natalia Janoszek Źródło: Getty Images Autor: Pool udostępnij

"To bardzo zabawne, w jaki sposób dostałam tę rolę. Byłam akurat na Jamajce w związku z moją pracą charytatywną, a ekipę realizującą film poznałam w hotelu. Gadaliśmy sobie przy drinkach o filmach i nagle powiedziałam, że jestem aktorką. A oni na to: 'A my robimy film, to może w nim zagrasz?'" - wyznała aktorka w programie "The Arroyo Show".



Instagram Post

Janoszek oglądaliśmy również w kontrowersyjnej produkcji "365 dni", gdzie zagrała przyjaciółkę głównej bohaterki - Karolinę. Aktorka jeszcze przed premierą uważała, że ta rola będzie wstępem do jej kariery na polskim rynku.



Natalia Janoszek w białej sukni w Cannes 1 / 6 Natalia Janoszek znów zachwyciła na czerwonym dywanie w Cannes. Najbardziej znana Polka w Bollywood zaprezentowała się w środowy wieczór w zapierającej dech w piersiach kreacji podczas premiery walczącego o Złotą Palmę filmu "Les Misérables" Ladj Ly. Źródło: Getty Images Autor: Gisela Schober udostępnij



- Może to będzie zaskakujące, ale w końcu będzie można mnie zobaczyć w polskim filmie. Uwielbiam swoją pracę i mam nadzieję, że uda mi się trochę więcej pojawiać na polskim rynku, bo nie ukrywam, że zmęczyłam się podróżami - mówiła wtedy agencji Newseria Lifestyle Natalia Janoszek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "365 dni" [trailer] materiały dystrybutora

Czytaj również:



Kamil Durczok nie żyje. Co było przyczyną śmierci?

Niepokojące doniesienia o stanie zdrowia Beaty Tyszkiewicz

Tom Holland ma problemy ze zdrowiem! Na co cierpi filmowy Spider-Man?